قالت شركة بلوبرينت القابضة والمتخصصة في العقار البريطاني، إن أسعار العقار البريطاني تضاعفت بنسبة 2200% خلال الـ 40 سنة الماضية، وذلك بحسب ما كشفته الدراسات التي قام بها موقع الإيكونوميست.

وكانت أحدث التقارير العقارية قد أظهرت أن أسعار المنازل في المدن البريطانية الرئيسية سجلت ارتفاعا خلال شهر يونيو 2016 بنسبة 10.2% مقارنة بما كانت عليه في الشهر نفسه من العام الماضي، أي أن العقارات وأسعار المنازل لم تتأثر سلبا في بريطانيا حتى الآن بالتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وواصلت أسعار العقارات في المدن الكبرى ببريطانيا ارتفاعها الحاد وغير المتوقع رغم التصويت في يوليو 2017 على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ورغم المخاوف التي سادت أوساط المستثمرين في بريطانيا منذ بداية العام 2016 بسبب التداعيات المتوقعة للخروج من الاتحاد.