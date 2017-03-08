شركة برستيج المتحدة العقارية تطرح مشروع نسمة «الطائف» بالمملكة العربية السعودية، اول مشروع سكني بنظام التملك الحر في الطائف، ويعتبر اقرب المصايف إلى الحرم المكي حيث يبعد 92 كيلومترا فقط، بمعنى أن المستثمر يستطيع الوصول إلى مكة المكرمة عن طريق السيارة أو «التلفريك». تطرح شركة دار الجوار العقارية مشروع ناتورا دوجا سيتي على مساحة 124 ألف متر مربع، ويتكون من 21 برجا سكنيا يحتوي على 1500 شقة و60 فيلا ومستشفى ومدرسة وكلية دراسات و4 ابراج تجارية وفندق ومبنى شقق فندقية ويتمركز في موقع استراتيجي من حيث المكان بين مطار أنقرة الدولي ومركز العاصمة وبالقرب من جامعات تركية.

تطرح شركة داون تاون العقارية مشروع رويال ريفر سايد في مدينة شيفيلد في بريطانيا، ويتكون من أرضي وأربعة طوابق بعدد 132 وحدة، وهو سكن طلاب مجهزة ومؤثث بالكامل على أعلى مستوى. ويبعد عن جامعة شيفيلد 5 دقائق وشيفيلد كوليج 10 دقائق، وجامعة شيفيلد هاللام 9 دقائق ومحطة الباص دقيقة واحدة، ومحطة القطار 5 دقائق. تطرح شركة القصور الحديثة مشروع درووم بارك سبارنفودا، في أمستردام مملكة هولندا، كمبوند شاليهات يتميز بالطابع المعماري الحديث، حيث تقدم الشركة تسلما فوريا، ويحتوي المشروع على 40 شاليه، وبمتوسط مساحة للشاليه 350 م، بالقرب من الداون تاون وDAM SQUARE وخدمات على مدار الساعة، كالأمن والحراسة والاستقبال والمطاعم والسوبر ماركت.

تطرح مجموعة تبارك القابضة مشروع ناينتي افينيو والذي يعتبر اكثر المواقع تميزا بالتجمع الخامس وهو عبارة عن مشروع سكني، بالاضافة الى مول تجاري على مستوى عالمي راق ويقع ناينتي افينيو على شارع التسعين الشارع الرئيسي في القاهرة الجديدة ويطل على الجامعة الاميركية. شركة ريماكس تطرح في تركيا مجمع سكني متكامل في منطقة بايرم باشا في وسط إسطنبول الأوروبـــية وبالقــــرب من تقسيم ومطار أتاتورك، يتكون من شقق سكنية مؤلفة من (غرفة وصالة، غرفتين وصالة، ثلاث غرف وصالة).