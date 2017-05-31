

مشروع مارينا دور إسبانيا تطرح شركة هومز العقارية فرصة التملك في أكبر مدينة سياحية في اسبانيا، من خلال أكثر من 20 ألف وحدة سكنية مفروشة بالكامل وجاهزة للتملك مع باقة من التسهيلات في الدفع، المدينة متكاملة الخدمات بها كل احتياجات الأسرة كمحلات ومراكز تسوق ومدينة ألعاب للأطفال، وفنادق 5 نجوم و4 نجوم، واكبر جاكوزي وسبا وسونا بالعالم.



مشروع برج مريم جورجيا تطرح شركة مسك المتحدة العقارية مشروع برج مريم بإطلالة مباشرة على ضفاف نهر كورا في العاصمة تبيليسي على سفوح جبال القوقاز في جورجيا، ويتألف المشروع من برجين توأمين من 16 طابقا يضم اكثر من 200 شقة سكنية، ويبعد المشروع 30 مترا عن شارع بيكيني الشهير ومترو الأنفاق الذي يعتبر محطة لباقي مناطق جورجيا الأخرى.



مشروع فنادق الحرمين المتحدة المدينة المنورة شركة المملكة الخليجية تطرح فنادق مجموعة الحرمين بالمدينة المنورة بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويتكون من 3 ابراج فندقية فئة 5 نجوم ويحتوي على 640 جناحا وغرفة وجناح فندقي فاخر ويقام على مساحة 4300م2 بالمنطقة المركزية.



مشاريع بالولايات المتحدة الأميركية نيويورك تطرح مجموعة توب للتسويق العقاري شققا فاخرة في نيويورك، تتكون من غرفتين و3 غرف، بموقع مميز واطلالات خلابة على المدينة والنهر وخدمات متنوعة، اضافة إلى مشاريع متنوعة في اكثر من 40 مدينة أميركية ابرزها اورلاندو، ميامي، وسان فرانسيسكو.



مجمع اراك السكني الكويت تطرح مجموعة بافاريا مجمع اراك السكني بضاحية صباح السالم قطعة 3، بإطلالة على 3 شوارع، ويتكون من 4 أبراج سكنية، وأندية صحية وحمامات سباحة للرجال وأخرى للنساء، ملاعب أطفال، مصلى، مواقف سيارات مظللة، لوبي مكيف، حراسة، مراقبة بالكاميرات، الوحدات السكنية على أعلى مستوى من رفاهية التصميم والتشطيبات.



مشروع ناتورا دوجاسيتي تركيا تطرح شركة دار الجوار العقارية مشروعها ناتورا دوجاسيتي بالعاصمة التركية أنقرة وتبلغ مساحة المشروع 124 ألف متر مربع، وهو عبارة عن مدينة متكاملة تتكون من 1500 شقة و60 فيلا، ثلاثة مولات تجارية، فندق خمس نجوم، شقق فندقية، مستشفى، كلية دراسات، الملاعب، المساحات الخضراء، المسطحات المائية، بحيرة صناعية، مطاعم، كافيهات، أسعار تنافسية.



مشروع فنادق الحرمين المتحدة المدينة المنورة تطرح مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة 3 أبراج فندقية بواقع 640 جناحا وغرفا فاخرة ذات إطلالة مميزة على الحرم بخدمات متميزة من امن على مدار الساعة، مواقف متعددة الادوار، مصلى، 8 مصاعد، خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة لوبي فاخر وعلى بعد 5 دقائق من الحرم النبوي الشريف.



منتجع تاليا سراي بولو أبانت تركيا تطرح شركة مجموعة برج جلوبال منتجع تاليا سراي في منطقة بولو أبانت تركيا والقريبة من بحيرة ابانت الشهيرة والتي تتميز بالطبيعة الخلابة، خدمات المشروع: فندق خمس نجوم، مجمع تجاري، مطاعم وكافيهات، مساجد، خدمات طبية، أندية رياضية، أكوابارك، ركوب خيل، منطقة جولف، تزلج على الجليد، حمامات سباحة بالمياه الكبريتية.