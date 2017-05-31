«المملكة الخليجية» تطلق مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة

«المزيدي العقارية» تكشف عن مشاريع مميزة في دبي ولندن

أعلنت كل من شركة المملكة الخليجية وشركة المزيدي ومجموعة بافاريا وشركة آمار سيتي عن مشاركتهم في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو في الريجنسي.

المملكة الخليجية

قال مدير ادارة المبيعات في المملكة الخليجية ابراهيم ابوعمارة ان الشركة تحرص على المشاركة بشكل دائم في جميع دورات معارض اكسبو سيتي، مؤكدا انه من المعارض العقارية المميزة التي اكتسبت سمعة طيبة وحازت ثقة العملاء، وننظر لمشاركتنا في هذه الدورة الاستثنائية التي تعتبر بمنزلة تظاهرة عقارية كبرى في الكويت كبوابة مثالية لمواصلة التعريف بـ «المملكة» وبمشاريعها المتنوعة والتواصل بشكل مباشر مع قاعدة عملائنا الكرام.

وأوضح ابوعمارة ان المشاريع التي تعرضها الشركة في مكة والمدينة ستلبي طموح المستثمرين الراغبين في الاستثمار العقاري وبأسعار مناسبة جدا، لافتا إلى أن التمسك بالمصداقية والشفافية من أهم عوامل نجاح الشركة منذ تأسيسها، مشددا على أن إرضاء العملاء وتحقيق متطلباتهم من السمات التي نضعها نصب اعيننا وبكل ثقة.

وأضاف: من أهم المشاريع التي ستطرحها الشركة خلال المعرض وأبرزها على الإطلاق مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع: هو عبارة عن ابراج فندقية 5 نجوم يضم 3 أبراج بواقع 640 غرفة وجناحا فندقيا فاخرا، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهرا، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، وأن شركته توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.

وبين ان الشركة تطرح هذا المشروع بأسعار تنافسية تناسب كافة المستويات ومختلف الفئات والإمكانيات والدخول وفقا لنظام صكوك التملك لمدة 25 عاما، علاوة على المزايا العديدة للمشروع والتي من أهمها قربه من المسجد النبوي الشريف وانخفاض عامل الخطورة وارتفاع عامل الأمان والضمان في المقابل كونه منتجا عقاريا ناجحا وآمنا وبكافة قطاعاته في أطهر بقعة مباركة بالمملكة العربية السعودية والعالم.

وأشار الى اهمية المشروعات التي تعرضها المملكة في المعرض، مؤكدا ان الشركة قامت بالتعاقد على العديد من المشاريع المميزة في وقت قياسي منذ تأسيسها، متمثلا في مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية، بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبأسعار تنافسية بصكوك تملك لمدة 25 عاما.

واختتم ابوعمارة تصريحه بالكشف عن خطط ومشاريع المملكة الخليجية المستقبلية، منها طرح شقق عائلية فاخرة في تركيا، مشيرا إلى أن دخول المجموعة في السوق التركي جاء بعد دراسات وأبحاث قامت بها المملكة الخليجية في الأسواق العقارية في عدد من دول المنطقة، وجاءت نتيجة تلك الدراسات لتؤكد تصدر السوق السعودي ويليه السوقان المصري والتركي لقائمة الأسواق الأعلى من حيث العائد والإقبال، وأخيرا السوق الأوروبي.

المزيدي العقارية

وقال رئيس مجلس الادارة في شركة المزيدي العالمية العقارية محمد ابراهيم المزيدي ان الشركة متخصصة في التسويق والتطوير العقاري داخل وخارج الكويت، مؤكدا أنه يتم انتقاء المشاريع المسوق والمالك لها بأهم مدينتين على مستوى العالم دبي ولندن، منها مشروع جزر العالم في دبي، أول مشروع من المباني الخمسة المستحيلة على مستوى العالم مع الكثير من المميزات، ومهم لمن يبحث عن الفخامة والتميز.

ولفت إلى المشاريع في بريطانيا، والتي تعتبر الأولى على مستوى العالم اقتصاديا وسياسيا وسياحيا، مشيرا إلى أن المشاريع التي سوف يتم عرضها هي أراض غير مصنفة وتعتبر تحت التطوير ذات وثيقة حرة ومصدقة من الجهات الحكومية.

ودعا المزيدي المستثمرين كافة لزيارة المعرض للتعرف على مشاريع الشركة عن قرب، مؤكدا ان الشركة تطرح أفضل المشاريع المتميزة خلال المعرض.

آمار سيتي

من جانبها كشفت آمار سيتي عن البدء في طرح منتجات عقارية جديدة تناسب مختلف شرائح العملاء، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية التي يشهدها العالم بعد انخفاض أسعار النفط وتراجع اقتصاديات العديد من الدول.

وقال مدير المبيعات محمد عبده إن «آمار سيتي» بدأت مؤخرا بتملك عمارات استثمارية في ألمانيا قابلة للتحويل إلى شقق فندقية، حيث من المقرر أن يتم طرح هذه الوحدات على المستثمرين من خلال حصص مستقلة بسعر 2000 دينار للحصة الواحدة، وبعائد سنوي وقدره 14%، على أن يتم التخارج من هذه الحصص بعد 3 سنوات من التملك.

وأشار إلى أن هذه المنتجات تعتبر مناسبة جدا للأوضاع الحالية التي يبحث فيها المستثمر عن فرص ذات عوائد مجدية ومخاطر محدودة، لاسيما في ظل تراجع العديد من الأسواق والأدوات الاستثمارية الاخرى عن تحقيق العوائد المرجوة في ظل تقلبات الأسواق الحالية.

من جهة أخرى أكد عبده أن «آمار سيتي» مستمرة في طرح مشاريعها العقارية في ألمانيا وتركيا، حيث تواصل تسويق مشروعها في منطقة «بهشاشهير» في اسطنبول، وهو عبارة عن مشروع سكني ضخم يتم تسليمه على ثلاث مراحل يعتبر اونور بارك لايف من أجمل المشاريع في مدينة بهشة شاهير في اسطنبول الأوروبية والذي يعطي هيكلا معماريغا جديدا لأسطنبول وذلك بفضل التصميم العصري الذي يعكس مفهوم الراحة والرفاهية ويبعد عن اكباتي مول 500 متر.

وقال عبده: إن الشركة تطرح مجموعة من المشاريع الجديدة في مدينة «طرابزون» التي أصبحت تشهد توجها كبيرا يفوق التوجه على جميع المدن التركية الأخرى، وذلك لما تمتاز به طرابزون من مناخ وطبيعة ومواقع سياحية، وحول أحدث مشاريع الشركة في طرابزون كشف عبده عن طرح مشروع «اكيازي تاورز» المؤلف من 3 بلوكات بإطلالة مباشرة على البحر وبقرب من ستاد طرابزون الجديد وعلى بعد 8 كيلومترات من قلب المدينة و15 كيلو من المطار، وأيضا مشروع اخر وهو «ان بارك» المؤلف من 2 بلوك بإطلالة مباشرة على البحر حيث يبعد عن المدينة 5 كيلومترات ويبعد دقائق عن اكبر مراكز التسوق في مدينة طرابزون.

أما على صعيد السوق الالماني فقال عبده: إن «آمار سيتي» نجحت في دخول أغلب المدن الألمانية، حيث أصبحت تسوق مشاريع في كل من «مانهاين»، «كارلس لوتن»، «بيرنسنز»، «ناين كوشن»، «جيلزن كوشن»، بالإضافة إلى مشاريع في «ديزلدورف» و«إيسن»، وديسبورغ «وفبرتال» حيث تقوم الشركة بشراء عمارات ومن ثم إعادة تجديدها وتأثيثها، ومن ثم تأجيرها لصالح المستثمرين مع توزيع عوائد سنوية ثابتة بواقع 12% لكل عميل من عملاء الشركة.

بافاريا العقارية

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة بافاريا بدر الشريفي إن الشركة ستطرح خلال مشاركتها في المعرض مشاريعها المتعددة التي تقع في ضاحية صباح السالم، والتي تضم العديد من النماذج السكنية المتنوعة والمساحات المختلفة.

ودعا زوار المعرض إلى زيارة جناح الشركة في المعرض، وذلك قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة في ظل المميزات الكبيرة التي تتمتع بها مشاريع الشركة في السوق المحلي، الأمر الذي يجعلها من بين أفضل الخيارات للمستثمرين والمواطنين الباحثين عن التميز في شقق التمليك.

وبين أن الشركة تحرص على أن يتم التواصل مع العملاء مباشرة حيث إن المصداقية ومعايير الجودة تحتم علينا التعاقد المباشر مع العميل بعيدا عن شركات التسويق الأخرى، ومن أجل ذلك فإن الشركة لا تقوم بتسويق أي مشاريع غير مملوكة للمجموعة.

وتابع: إن المعايير الصارمة التي تتبناها الشركة تفرض عليها البناء وفق أحدث التصاميم العصرية المناسبة لجميع الأذواق وتجهيز الوحدات السكنية بأعلى مستويات الجودة والالتزام بالمخططات والقوانين الصادرة من الجهات الرسمية سواء داخل الكويت أو خارجها.

وذكر الشريفي أن مشاريع الشركة السابقة تميزت بالإتقان والجودة العالية التي نالت رضاء العملاء بامتياز، الأمر الذي أدى إلى طرح عدة مشروعات سكنية في ضاحية صباح السالم الاستثمارية والتي تقع في ملتقى طريق الفحيحيل السريع مع الدائري السادس، وتمتاز هذه المنطقة بنوعية وحجم المشاريع العملاقة وقربها من جميع مناطق الكويت.