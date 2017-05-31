القطامي: التصنيف دليل قوي على نجاح البنك ونموه المتسارع

صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط مؤخرا بنك الخليج كإحدى أهم عشر شركات في الكويت ضمن قائمتها السنوية التي تصدرها المجلة عن أهم 50 شركة في البلاد.

وتسلم ممثل البنك درع التكريم بهذه الجائزة في احتفال خاص أقيم بعنوان «الاحتفال بنجاح الكويت»، تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعـــــلام بالوكالة الشيخ محمـــد عبدالله المبارك الصباح في قاعة الثريا بفندق جي دبليو ماريوت في مدينة الكويت، وحضره ممثلون عن المؤسسات العامة والخاصة في الكويت والعالم العربي.

وتكرم مجلة فوربس الشرق الأوسط خلال هذا الحدث السنوي أهم 50 شركة ومؤسسة في الكويت لدورها البارز في نمو الاقتصاد الكويتي وتشكيل مستقبله. وتسلم السيد محمد العتيبي مدير الاتصال المؤسسي في بنك الخليج درع الجائزة نيابة عن البنك.

وتعليقا على هذا الإنجاز، قالت ليلى القطامي، مساعدة المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي في بنك الخليج: نتشرف في بنك الخليج بتكريم فوربس الشرق الأوسط، فهي إحدى أبرز المجلات المتخصصة في المنطقة العربية.

وإن دل هذا على شيء فهو دليل قوي على نجاح البنك ونموه المتسارع خلال الأعوام الماضية.

ونشكر مجلة فوربس الشرق الأوسط لتعرفها على مستوى أدائنا والنتائج الرائعة التي نحققها، ونتطلع إلى مواصلة العمل الجاد للمحافظة على مكانتنا القوية والرائدة وتطوير منتجاتنا باستمرار بما يخدم الكويت الحبيبة وشعبها.

ويسرنا أن نتقدم بتهانينا وأطيب تمنياتنا لجميع الشركات الأخرى التي وصلت إلى قائمة فوربس الشرق الأوسط.