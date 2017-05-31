13 عميلاً سيحصلون على فرصة للفوز باسترداد قيمة مشترياتهم

أعلن البنك الأهلي المتحد عن اسماء الفائزين في السحب الثاني ضمن الحملة الشهرية لاسترداد 100%+50% من قيمة المشتريات.

وكان البنك قد أطلق حملة في شهر مارس لجذب العملاء ببرنامج متميز لحاملي البطاقات الاتمانية بهدف مكافآتهم على عمليات الإنفاق المتزايدة، مضيفا قيمة متميزة لتجربة العملاء المصرفية. وتستمر الحملة لمدة شهر اضافي حيث سيحصل 13 عميلا على فرصة للفوز باسترداد 100%+50% من قيمة مشترياتهم.

وللتأهل لدخول السحب، يقوم العميل بإنفاق 500 دينار أو أكثر خلال الشهر كي يتمكن من دخول السحب لاسترداد 100% من قيمة المشتريات. ولدخول السحب لاسترداد 50% من قيمة المشتريات، على العميل أن ينفق 150 دينارا أو أكثر في الفترة نفسها. اما العملاء الذين ينفقون 500 دينار أو أكثر فيمكنهم دخول السحبين معا والتمتع بفرص أكبر للفوز بجوائز قيمة تصل حتى 1500 دينار.

ويتم احتساب فرص الدخول إلى كل سحب بناء على قيمة المشتريات من تاريخ 12 من الشهر حتى يوم 11 من الشهر المقبل. وسيعطى العملاء فرصة جديدة لدخول السحب مقابل كل 50 دينارا يتم إنفاقها. وقد فاز كل من: سوهاسكي توماسز، وريتا رعد، وفيصل حامد الحمود في سحب هذا الشهر باسترداد 100% من قيمة مشترياتهم، كما فاز ايضا كل من: محمد محمود الطبلاوي، ونرجس حسين الشطي، وبسمة ماجد بورسلي، وبوتو والا عباس بهاي، وزويا فواز منذر، وسارة العيسى، وعبدالله خالد المنصور، ووليد رفعت ابراهيم، ووليد سيد عبدالكريم حسانين، ومشعل سامي التميمي في سحب هذا الشهر باسترداد 50% من قيمة مشترياتهم وذلك ضمن سحوبات الحملة الشهرية.