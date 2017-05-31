بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، طرحت شركة أعيان الكويت للسيارات (أعيان أوتو) حملتها الرمضانية هذا العام «الخير كله بشهر الخير» لخدمة التأجير التشغيلي.

جاء هذا في تصريح للشركة أعلنت فيه أن هذه الحملة تشمل العديد من المزايا التشجيعية للعملاء، وتستمر طيلة الشهر الكريم في معارض الشركة في منطقتي الري والأحمدي أو عبر الاتصال على مركز الاتصال 1880066.

وبينت أعيان أوتو أن حملة (أجرها بدون مقدم) تقدم الفرصة للعملاء لتأجير سيارة من الموديلات العديدة الحديثة متنوعة الماركات والأحجام المتوافرة في معارض الشركة بدون دفع مقدم تأجير، سواء كان التأجير لمدة عام واحد أو عامين.

كما سيدخل العملاء في إطار هذه الحملة في سحب لاختيار فائز بجوائز عديدة تتضمن تأجيرا مجانيا لسيارة أوبتيما 2017 المميزة لمدة عام مجانا وتذكرتي سفر وآيفون 7.

وتطرح شركة أعيان الكويت للسيارات (أعيان أوتو) خدمات متميزة في خدمة التأجير التشغيلي وتوفر الكثير من المزايا للعملاء من الشركات والأفراد، فهي تتيح للشركات والأفراد إمكانية تغيير سياراتهم كل سنة أو سنتين دون عناء بيعها أو تثمينها، مما يوفر عليهــم الوقت والجهد والمال.

كما تعد خدمة الإجارة التشغيلية اقتصادية وتوفر للعملاء المال والوقت من خلال خدمات «أثناء الإجارة» التي تضم باقة متكاملة من الخدمات مثل الصيانة الشاملة أثناء مدة العقد وتأمين ذهبي شامل وسيارة بديلة عند دخول السيارة للصيانة لمدة تزيد على 24 ساعة أو في حالة الحوادث، إضافــــة إلى خدمة الطريق على مدار الساعة.