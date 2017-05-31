عقدت شركة الكويت للتأمين ورشة عمل بعنوان «إدارة المخاطر» لكل إدارات الشركة في فندق الكراون بلازا لمدة يومين متواصلين.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين سامي شريف، بأن ورشة العمل هذه هي ضمن الاستراتيجية الحالية للشركة للنهوض بقطاع الموارد البشرية في الشركة بتوفير دورات تدريبية وورش عمل على أحدث أساليب وبرامج الإدارة المتبعة عالميا.

وأضاف شريف أن أهدافا محددة وضعت لورشة العمل هذه تركزت على الإدراك العميق لمفهوم إدارة المخاطر وأيضا التعريف بمنافع تطبيقه، كما تم استعراض أدوات متطورة متبعة عالمية وتدريب جميع موظفي الشركة بالأقسام المختلقة على استعمالها واستعراض نماذج من مختلف الأقسام.

وقال شريف إن إدارة المخاطر هي ثقافة تسعى الكويت إلى التأمين على زرعها في الشركة للحصول على مؤسسة تعرضها للمخاطر أقل، وذلك عن طريق تعزيز سبل التعاون بين الإدارات المختلفة للشركة وقسم إدارة المخاطر، وإن هذا النوع من ورش العمل يزيد التوعية بأهمية اتباع مفهوم إدارة المخاطر وجعلها عادة يومية يتبعها الموظفون في مهامهم للتعرف على المخاطر الموروثة والعمل بالضوابط الخاصة لتقليص أي خطر أو وضع اقتراحات لضوابط جديدة وخطط احترازية لتخفيض معدلات الخطر المتبقية.