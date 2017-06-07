الصباح: للمعارض العقارية مردود اقتصادي كبير للكويت

المحري: اللجنة العقارية تضمن حقوق المستثمر والعميل

الصفار: المشاريع المشاركة وافقت عليها «التجارة»

جابر: المستثمرون يفضلون العقار على البورصة.. فهو الأكثر أماناً طارق عرابي

أكد الشيخ دعيج الخليفة على أهمية تنظيم المعارض العقارية في الكويت لما لها من مردود اقتصادي وتجاري على الاقتصاد الكويتي، لاسيما وانها فرصة لعرض المشروعات على المستثمرين الكويتيين والمقيمين الراغبين في امتلاك عقارات سكنية او استثمارية.وقال الشيخ دعيج، في تصريحات صحافية خلال افتتاح المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية اول من امس، ان الكويتيين شغوفون بامتلاك العقارات الخارجية على اعتبار ان العقار افضل استثمار آمن وقد يمرض ولكنه لا يموت.

وأثنى على الدول المختارة للمشاركة في هذا المعرض، وهي مصر وتركيا ولندن وأميركا والسعودية، مشيرا انها تشهد زيادة مطردة سنويا من الزوار عليها في فترة الصيف، حيث تعتبر من اكثر الدول المحببة للكويتيين.

إجراءات قانونية

من جهتها، أكدت مدير ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل هيام المحري أن التسجل العقاري صمام امان لكل من المستثمر وصاحب العقارات، حيث انه يضمن الاجراءات القانونية الكاملة، مشيرة الى ان مؤشرات معدلات التسجيل سنويا تتأثر حسب اوضاع السوق العقاري.

واكدت ان اللجنة العقارية التي تم تشكيلها مؤخرا تهدف الى تنظيم المعارض العقارية لضمان حقوق المستثمر وحق العميل من جهة واصحاب الشركة التي تبيع مشروعاتها من جهة اخرى وفق الاجرءات القانونية الصحية.

تدقيق كبير

من جانب آخر، أكد رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو سيتي أحمد الصفار ان المعرض تتواجد به شركات ومشاريع تم الإطلاع عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة، وحصلت على الموافقة للمشاركة في المعرض، مبينا ان الشركات والمشاريع المقدمة في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية مدققة بشكل كبير بعد موافقة الجهات الرسمة في الدولة.

وبين الصفار ان «التجارة» تشدد دائما على الشركات المشاركة في المعارض، وهو أمر صحي وطبيعي، ويعطي مصداقية كبيرة ونجاح للمعارض العقارية في الكويت، مشيرا إلى أن «إكسبو سيتي» أصبحت من الشركات المنظمة للمعارض التي تتمتع بسمعة طيبة بسبب مصداقية الشركات التي تشارك في معارضها، واختيارها أيضا لأفضل الشركات التي ليس لديها مشاكل أو تسبب أي ضرر سواء للشركة أو المستهلك.

وأكد الصفار أن أولوية الشركة الحفاظ على أموال المستثمرين واستثماراتهم العقارية، وتعمل بكامل جهدها لكشف المندسين بالسوق العقاري ونشدد عليه كثيرا.وأضاف ان اللجنة العقارية المقامة حاليا وبرئاسة وزير التجارة والصناعة تواصل العمل في ضبط إيقاع السوق العقاري وتحديدا المعارض العقارية، متوقعا ان تقدم اللجنة المزيد من القرارات التي تساهم في انعاش السوق العقاري وحمايته من أي أضرار سواء للشركات أو المستثمرين، متمنيا لهم التوفيق في إصدار قرارات منطقية وواقعية بالتعامل مع السوق العقاري.

مناخ جيد

وذكر الصفار ان المناخ الاقتصادي في السوق يتيح إلى القطاع العقاري تبوأ مكانة مرموقة مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، كونه القطاع الآمن من أي تقلبات وكثير من المستثمرين يؤمنون بأن هذا القطاع الأفضل على الإطلاق من غيره، لافتا إلى أن العقار اثبت انه قادر على الوقوف أمام أي تقلبات سواء سياسية أو غيرها في أي دولة حول العالم.

وأشار إلى أن المستثمر الكويتي أصبح واعيا وقادرا على اختيار العقار المناسب له في أي سوق من الأسواق العقارية سواء خليجيا أو عربيا وأوروبيا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المستثمر الكويتي ترتيبه ما بين الأول والثاني والثالث في حجم الممتلكات العقارية في دول عديدة، ما يدل على انه مستثمر عقاري ناجح ويفضل الاستثمار في القطاع العقاري

.وبين الصفار ان الشركات المشاركة في المعرض تقوم بعرض مشاريع فريدة وجديدة من نوعها، بالاضافة إلى تقديم خدمات وتسهيلات يستطيع العميل اقتناص فرص عقارية سواء محلية أو خليجية أو عالمية، داعيا في الوقت نفسه كل من يريد الاستثمار في السوق العقاري أن ينتهز الفرص المقدمة من الشركات المشاركة في المعرض واقتناص الصفقات التي تعتبر بمنزلة عروض قوية لم تقدم سابقا.

فرص عقارية

وقال الصفار ان الشركة تطلق هذا الحدث الكبير نظرا للإقبال الكبير على شراء العقارات المحلية والخليجية، لاسيما الدولية في جميع أنحاء العالم من قبل المستثمر الكويتي الباحث دائما عن الفرص العقارية من خلال المعارض في الكويت.وأكد أنه مازال هناك توافر في السيولة في السوق العقاري وهو عامل مهم في إنجاح الأحداث العقارية ومنها المعارض، لاسيما أن كثيرا من المستثمرين العقاريين يرون أن المعارض تعد من الأحداث المهمة التي توفر فرصا مميزة للعقارات سواء في الكويت أو الخارج، مقارنة بأي استثمار آخر سواء في البورصة أو التجارة.

وشدد الصفار على أهمية إقامة معرض المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية، كون ان العروض المقدمة تناسب جميع الشرائح بسبب الفرص العقارية التي تقدمها الشركات العارضة والأسعار التي تناسب جميع المستثمرين.تنظيم مختلفولفت الصفار إلى أن «إكسبو سيتي» تسعى دائما لتنظيم معارض عقارية بشكل مختلف، اذ تتميز معارض الشركة بوجود شركات عقارية مميزة، ومشاريع في بلدان عدة، مشيرا إلى أن المعرض يخدم شرائح كثيرة من المستثمرين الباحثين عن شقق وفيلات وبيوت وأراض سواء في الكويت أو أي دولة خليجية وعالمية.

وبين ان المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية له خصوصية كبيرة لدى الشركات المشاركة، حيث تقدم شركات مشاريع في المملكة العربية السعودية تختص بالسياحة الدينية، ومشاريع أخرى تناسب جميع المستثمرين والباحثين عن استثمار عقاري مناسب، لافتا إلى أن العروض المقدمة من الشركات ستكون بمنزلة مفاجأة للزوار، بالإضافة إلى المشاريع التي تقدم في أسواق تشهد استقرارا وتميزا في السوق العقاري.

الاستثمار الأفضل

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي في «إكسبو سيتي» إيهاب جابر ان المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية يقدم سلسلة كبيرة من المشاريع العقارية المتميزة، اذ يأتي هذا الحدث الكبير والمميز في فترة أصبح فيها الاستثمار في العقار أفضل استثمار سواء في الكويت أو خارجها.وتابع «أكثر المستثمرين يفضلون الاستثمار العقاري، وقد يساهم هذا التوجه في انجاح المعرض بشكل كبير بعد ان اظهرت قطاعات كثيرة ومنها البورصة انها غير آمنة، وان القطاع العقاري هو الأكثر أمانا من أي قطاع آخر».

ولفت إلى أن الشركة قامت بالتحضير جيدا لإقامة المعرض بشكل جديد ليناسب متطلبات السوق العقاري الكويتي، لاسيما ان المعارض العقارية الرمضانية والتي تميزت بها «إكسبو سيتي» تتمتع بإقبال ملحوظ من قبل المهتمين بشراء العقار المحلي والدولي، والعروض التي تقدم من قبل الشركات خلال هذا المعرض.

عروض مميزة

وبين جابر أن الشركة تقدم خلال المعرض مجموعة متميزة وجديدة من الشركات العقارية المحلية والدولية، وتقوم بعرض أفضل وأقوى مشاريع لها أمام الجمهور، لافتا إلى أن «إكسبو سيتي» تتميز بمعارض عقارية فريدة من حيث عدد الشركات والتوقيت المناسب والمميز في الوقت نفسه، وأيضا في المكان الذي يليق بمعارض الشركة وهو فندق ريجنسي ـ البدع.ولفت إلى ان «إكسبو سيتي» دأبت على تنويع الشركات المشاركة في المعرض وتحديدا الرمضاني، ما بين شركات تعرض عقارات محلية وأخرى خليجية وأوروبية وعربية، حتى تصل بذلك لمتطلبات زوار المعرض وتمكينهم من الاستفادة من العروض المقدمة سواء على صعيد العقارات أو الاستشارات العقارية وبناء العقارات بمختلف الأشكال.