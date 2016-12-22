دشتي: الاحتفالية تقديراً لجهود الجيش الأميركي في تحرير الكويت

سلفرمان: احتفالية عيد الشكر مهمة للشعب الأميركي





في مبادرة تؤكد حرصها على الروابط الإنسانية والاجتماعية، قامت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي أل) الرائدة في الأعمال اللوجستية في الكويت والشرق الأوسط برعاية حفل عشاء عيد الشكر لأكثر من 200 من قوات الجيش الأميركي المتواجدين في الكويت وعائلات أعضاء السفارة الأميركية.

ونظم الحفل أعضاء رابطة المرأة الأميركية في الكويت التي تتولى رئاستها الفخرية حرم السفير الأميركي فيكي سلفرمان. وفي كلمة ترحيبية له، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المديرين التنفيذيين في شركة «كي جي أل لوجستيك» د.علي دشتي أهمية العلاقة القوية والمتميزة مع القوات الأميركية منذ العام 1990. وقال ان رعاية شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي أل) لحفل عشاء عيد الشكر يأتي من منطلق التقدير العميق للدور الحيوي والرئيسي الذي قام به الجيش الأميركي في حرب تحرير الكويت، وأهمية مشاركتهم في الاحتفالات الاجتماعية والإنسانية المهمة للشعب الأميركي. بهذه المناسبة، استعرض د.علي دشتي تجربة مر بها، قائلا انه عندما بدأت دراسته في الولايات المتحدة الأميركية منذ أكثر من 30 عاما حرصت إحدى الأسر الأميركية على استضافته للاحتفال معهم بعيد الشكر رغم عدم معرفته بهم، إلا أن هذه التجربة تركت آثارا إنسانية لاتزال راسخة في ذهنه حتى الآن، وتؤكد حرص الشعب الأميركي على الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية في أجواء أسرية.

وقال ان الشركة تربطها علاقات متميزة مع الجيش الأميركي خاصة في مجال الأعمال اللوجستية.

وألقت حرم السفير الأميركي فيكي سلفرمان كلمة عبرت فيها عن الأهمية الاجتماعية لعيد الشكر بالنسبة للشعب الأميركي وتقديرها لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي أل) لرعايتها هذه الاحتفالية الاجتماعية المهمة.

وقدمت الشكر للجيش الأميركي المتواجد في الكويت على بعد آلاف الأميال عن عائلاتهم في أميركا، واستعرضت بعض المواقف الشخصية لها في هذه المناسبة التي تعد من اهم الأعياد الاجتماعية للشعب الأميركي.

كما ألقت كارين غيبسون الجنرال بالجيش الأميركي كلمة أعربت فيها عن تقديرها للشركة والعلاقات المتميزة التي ترتبط بها مع الجيش الأميركي وما تتمتع بها من قدرات وخبرات عالمية في تنفيذ عقودها مع الجيش الأميركي، مشيرة إلى ان احتفالية عيد الشكر تعد من الاحتفالات الاجتماعية المهمة للشعب الأميركي، كما استعرضت بعض المواقف الشخصية التي مرت بها في احتفالات عيد الشكر خلال حياتها العملية.

وأشاد نائب رئيس البعثة الاميركية في الكويت جوي هود بأجواء الاحتفالية مثنيا على أفراد الجيش الأميركي وشركة «كي جي أل» التي قامت برعاية احتفالية عيد الشكر.

شارك في الاحتفال كبار المسؤولين في الإدارة التنفيذية لشركة «كي جي أل» التي تقوم بتنفيذ العديد من العقود لصالح جهات عدة في الكويت ودول الخليج.

ويعود الاحتفال بعيد الشكر الى أوائل القرن الـ 17 عندما بدأت هجرة الأوروبيين إلى القارة الأميركية.

وتقديرا للنعم التي منّ الله بها عليهم في القارة الجديدة، قرر الاميركيون أن يجعلوا الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام احتفالا لعيد الشكر إلى ان أصدر الكونغرس الأميركي في العام 1941 قرارا بجعله عطلة رسمية يحتفل فيها الشعب الأميركي سنويا.