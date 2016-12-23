أفراح الكليب والشايع الجمعة 2016/12/23 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 111 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- استمع المعرس محمد صلاح الكليب الشيخ فيصل السعود وخالد الصقر والشيخ فهد الجابر يباركون مرزوق الغانم مباركا احمد السعدون مباركا (ريليش كومار)الشيخ احمد العبدالله وعبدالعزيز الكليب يهنئان احمد الكليب وجاسم الكليب وعبدالعزيز الكليب ومشاري الكليب يباركون للمعرس ووالده السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز مهنئا خالد الصقر ووالد المعرس صلاح الكليب والد المعرس صلاح الكليب مع اولاده مشاري ومحمد وعبدالعزيز ووالد العروس يوسف الشايع احمد الكليب يهنئ المعرس ووالده صلاح الكليب المعرس مع والده وعمه سامي الكليب د.خالد السعد مهنئا محمد العيبان مهنئا لقطة تذكارية مع المعرس محمد صلاح الكليب تهنئة للمعرس من الأهل المعرس متوسطا والده وشقيقيه عبدالعزيز ومشاري الكليب وعمه سعود الكليب ويوسف الشايع فهد العدساني وعبدالعزيز الرفاعي وناصر البرجس مع المعرس محمد الكليب المعرس محمد الكليب ووالده مع عدد من الاصدقاء مباركة من العائلة للمعرس محمد الكليب بالمناسبة السعيدةالمعرس محمد صلاح الكليب متوسطا عددا من الاصدقاء في لقطة تذكارية احتفل صلاح محمد مشاري الكليب بزفاف نجله محمد على كريمة يوسف عبداللطيف علي الشايع بحضور جمع من الشيوخ والشخصيات والاهل والاصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.