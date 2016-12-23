أفراح الكندري والحمادي الجمعة 2016/12/23 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 115 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- استمع المعرس أحمد وليد الكندريخالد السلطان مباركا الزميل يوسف عبدالرحمن مباركااحمد باقر متوسطا المعرس أحمد الكندري ووالده وليد الكندري عبدالله الكندري مهنئا (أنور الكندري)خال المعرس عبدالرحمن الكندري ود. عبدالله البدر ود. عبدالمحسن الطبطبائي يباركونالمعرس مع والده وعمه محمد عبدالسلام وخاله عبدالله طالب وضاري عبدالله ووالد العروس عبدالله الحماديبدر عبدالرحمن وفيصل اللقمان وطارق الحوطي يهنئونالمعرس متوسطا والده وليد الكندري ووالد العروس عبدالله الحمادي المعرس مع والده وشقيقيه عيسى وعثمان الكندري ووالد العروس عبدالله الحماديعبدالله طالب وأحمد الملا وعلي الملا يهنئونالمعرس أحمد الكندري وسليمان الصلالمطلق العتيبي وسليمان العفيف وعبدالعزيز السويلم يباركون للمعرس ووالدهعم المعرس محمد عبدالسلام وفيصل اللقمان يباركانخال المعرس فيصل طالب وابن عمه عبدالله عبدالسلام يباركانمحمد الفيلكاوي وعمر الفيلكاوي يباركانوليد الكندري مع ولديه عيسى والمعرس أحمد الكندريمباركة للمعرس ووالده بالمناسبة السعيدةغانم الغوينم مع المعرس أحمد الكندريالمعرس أحمد وليد الكندري متوسطا عددا من الأصدقاء ولقطة للمعرس أحمد وليد الكندري مع عدد من الأصدقاء احتفل وليد أحمد عبدالسلام الكندري بزفاف نجله أحمد على كريمة عبدالله الحمادي بحضور جمع من الشخصيات والأهـل والأصدقاء الذين قدموا المـباركة والتهاني بالمناسبة الســعيدة.ألف مبروك.