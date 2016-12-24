أفراح الهيلم السبت 2016/12/24 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 185 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- استمع مرزوق الغانم وسعود الشويعر يباركانالشيخ فيصل السعود والشيخ مشعل المبارك ود. عبدالله السويط وعم المعرس عبدالله الهيلم وفيصل بن حثلين وهندي الحجرف والمستشار ناصر الطفلان ومانع العجمي يباركون (أحمد علي)الشيخ خالد الجراح والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد يهنئان المعرس سلطان الهيلم وشقيقه ناصر الهيلمالشيخ صباح ناصر صباح الأحمد والشيخ علي الجراح يهنئانالشيخ مشعل طلال الفهد وأحمد السعدون يهنئانالشيخ فيصل الحمود مباركاالمعرس سلطان خالد الهيلمالمستشار يوسف المطاوعة وطارق السويط يباركانفيصل الشايع وفيصل الحجي مع المعرس سلطان الهيلمخالد الروضان مع المعرس سلطان الهيلمالفريق م. ثابت المهنا يبارك للمعرس وشقيقه ناصر الهيلمالشيخ طلال مشعل الأحمد وعبدالرحمن الحذيان يباركانالشيخ صباح الناصر وفلاح المتلقم يهنئانخالد الهيلم وناصر الهيلم وعبدالله الهيلم وناصر الروضان والمعرس سلطان الهيلم وأحمد باقر وراشد الحجيلان والعقيد صالح الحيانالشيخ احمد اليوسف وفهيد الحبيط يباركانمبارك الحجرف يبارك للمعرس وشقيقه العقيد عبدالله الهيلم د. عودة الرويعي يبارك للمعرس وشقيقه ناصر الهيلمعبدالعزيز الغنام مباركاطارق السويط وم. ثامر السويط والمعرس سلطان الهيلم ومشاري الحسينيخالد العدوة ومجبل العدوة وهيلم الهيلم وحمد العدوة يباركونبدر العبار وفواز العبار ود. مشعان العبار يباركونعبدالعزيز المذن ومحمد الشمري ومحمد الزايد وطلال الخنفر وعبدالله الرشيدي وعبداللطيف الفارس يباركون احتفل أبناء خالد فيصل الهيلم بزفاف أخيهم سلطان على كريمة النائب السابق خالد سالم العدوة، بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.. ألف مبروك.