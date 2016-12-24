«نعم أمر بحالة نفسية سيئة»

الفنانة المصرية يسرا تؤكد أنها مرت بفترات نفسية صعبة، خصوصا بعد أن فقدت اثنين من شقيقات والدتها. واعترفت بأنها لجأت لطبيبة نفسية في أميركا وظلت تجيب عن أسئلتها وهي تبكي، طيلة 4 ساعات، وأخبرتها الطبيبة بأنها من أقوى الشخصيات التي شاهدتها، وأشارت يسرا الى انها ظلت تفكر في الموت كثيرا، كما أنها كانت تتخيل كيف سيكون مصير محبيها بعد رحيلها.