أفراح العنبري والعبيد الاثنين 2016/12/26 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 279 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- استمع مرزوق الغانم وخالد الغانم ومحمد كرم يهنئونأحمد السعدون مباركاالشيخ ثامر العلي وعبدالرحمن العوضي يباركان (محمد هاشم)المعرس سعود عبدالعزيز العنبريمرزوق الغانم متوسطا المعرس ووالده وعددا من الحضورالشيخ طلال الفهد يبارك للمعرس سعود العنبري ووالده عبدالعزيز العنبري ووالد العروس يوسف العبيدالفريق الشيخ عبدالله النواف وبدر حجي يباركانناصر الروضان متوسطا المعرس ووالده عبدالعزيز العنبريخالد الروضان يقدم التهانيحمد الحميضي وجاسم يعقوب يباركانعماد الغربللي مباركاعماد أمان وفيصل الصولة وأحمد الطرابلسي يباركونعبدالعزيز الشعلان مهنئاطلال السعيد يهنئ المعرس ووالده وعمه محمد العنبريصلاح الحوطي وبشار عبدالله يباركانبدر العنبري وراشد الخميس وولده عبدالعزيز ومحمد السعيدان يباركونيعقوب الشرهان وولده يوسف الشرهان وعبدالملك العبيد يباركونعبدالعزيز العنبري وبدر العنبري والمعرس سعود العنبري وجاسم الهويديمحمد القلاف وعبدالله القلاف يهنئان المعرس سعود عبدالعزيز العنبري متوسطا عددا من الأصدقاء في لقطة تذكاريةعلي أبا الخيل وصالح مدوه يباركان احتفل عبدالعزيز سعــود العنبـري بزفاف نجله سعود على كريمة يوسف فهد العبيد، بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء، الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.