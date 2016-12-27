أفراح الجمعة والعسعوسي الثلاثاء 2016/12/27 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 193 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- استمع أسعد العبدالهادي وشكري العبدالهادي يباركان م.هيثم واحمد مشعل وخيري عامر ومحمد عبدالحميد ونفيس الأنصاري وسعيد ومحمد واحمد صديقعبدالعزيز العسعوسي وعبدالله الجمعة واحمد الجمعة ود.فهد الجمعة د.يعقوب الرفاعي مهنئا عاصم الخالد ومحمد السنافي يباركان د.احمد الأثري متوسطا المعرس عبدالله الجمعة وعبدالعزيز العسعوسي جمال جعفر مع المهنئين سالم الشميس وعبدالله الشميس ود. خالد الرشدان وعبدالعزيز الشميس واحمد الشميس يباركون محمد جابر مع المعرس عبدالله الجمعة الشيخ صباح ناصر المحمد واحمد العسعوسي يباركان (أنور الكندري) مرزوق الغانم يهنئ احمد الجمعة ود.فهد الجمعة والمعرس عبدالله الجمعة وعبدالعزيز العسعوسي الشيخ طلال الفهد يقدم التهاني د.حمود المضف يبارك للمعرس عبدالله الجمعة وللدكتور فهد الجمعة وعبدالعزيز العسعوسي السفير الإيطالي مباركا عياد الكندري وسعود الجمعة يباركان يعقوب الماجد ومحمد الماجد يباركان احمد الجمعة وولده خالد مع المعرس عبدالله الجمعة محمد العلاطي وفيصل العلاطي يهنئان د.فهد الجمعة وعبدالعزيز السامرائي وعبدالله الجمعة وراجي السامرائي واحمد الجمعة وجلال السامرائي وفيصل وفهد المزيد المعرس عبدالله يوسف الجمعة احتفل أحمد يوسف عبدالله الجمعة بزفاف أخيه عبدالله على كريمة محمد عبدالعزيز العسعوسي بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.