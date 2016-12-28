أفراح مدوه والصباح الأربعاء 2016/12/28 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 554 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- استمع مرزوق الغانم وفواز الحساوي يقدمان التهانيسمو الشيخ ناصر المحمد مباركا (أنور الكندري)سمو الشيخ ناصر المحمد خلال الحفلالشيخ فيصل الحمود مهنئايعقوب الصانع وفيصل الشمري يهنئانالمعرس مبارك احمد مدوهاحمد السعدون مباركاالسفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز يباركالسفير الاماراتي رحمه الزعابي وخالد الزعابي يهنئانمرزوق الخرافي والمعرس مبارك مدوهعبدالعزيز الحساوي ومبارك الحساوي ومشاري العنجري يباركونفواز الحساوي والمعرس مبارك مدوهالشيخ بدر السلمان مهنئابدر الحساوي مباركالقطة تذكارية مع المعرس مبارك مدوه بالمناسبة السعيدة وتهنئة بالمناسبة السعيدةطلال الشمري مع المعرس مبارك مدوهاحمد الدريع يهنئ المعرس مبارك مدوهالمعرس مبارك احمد مدوه متوسطا الاصدقاء في لقطة تذكارية احتفل أحمد عبدالعزيز أحمد مدوه بزفاف نجله مبارك على كريمة الشيخ فيصل عبدالله الصباح بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والاهل والاصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.