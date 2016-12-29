«ومين ينسى جذوره؟»

الفنانة التونسية درة في حوار فني وردا على سؤال: هل تتمنين العودة والعيش في بلدكم تونس؟ حيث أجابت: صحيح ان لي فترة غير قصيرة أعيش في مصر وقد أتقنت لهجة المصريين، وعبرت من خلال أدواري في المسلسلات عن معاناة المرأة المصرية إلا أنني أشتاق دائما الى بلدي وجذوري في تونس، ومن حين لحين أعود الى هناك أستمتع بأهلي وأصدقائي.