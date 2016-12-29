أفراح المتلقم الخميس 2016/12/29 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 197 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- استمع الشيخ علي الجراح وصاحب السمو الملكي الأمير د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ صباح الناصر يباركونالشيخ فواز الناصر ومحمد العجمي يباركانحمد الحبشي ود.مشعل الجنوبي ود.محمد البصيري وجاسم الحبشي يباركون (قاسم باشا) سلطان بن حثلين وسعد الشعران يباركان للمعرس ووالده وعمه فيصل المتلقمفلاح المتلقم وم.عبدالله الظفيري والمعرس م.عبدالله المتلقم وخالد المتلقم وفريح المتلقمالمعرس م.عبدالله فلاح المتلقممحمد الخليفة متوسطا ليل المتلقم والمعرس م.عبدالله المتلقمخالد العدوة وولده سلطان العدوة يباركانسلمان الحثلين ونهار المتلقم والمعرس م.عبدالله المتلقمعبدالله فهاد وسلطان العجمي يهنئاند.محمد العكشان وسالم ناصر العكشان وسالم راشد العكشان وسيف العكشان وشافي العكشان يباركوناحمد الشريعان مهنئام.ناصر الرحيان وفهد العكشان وعبدالعزيز الرحيان ومحمد العكشان يهنئونعلي الطويل وعبدالرحمن الطويل وم.عبدالله المشعان يهنئونفهد العرافة وعمر الغشام ود.جراح الشمري وعلي المسعودي يهنئونفهد المتلقم والمعرس م.عبدالله المتلقم وم.فلاح العجمي ود.فواز الحصيناند.فهد الوردان يبارك للمعرس وعمه حشر المتلقمعم المعرس فهاد المتلقم مباركاالمعرس مع والده فلاح المتلقم وعمه عبدالله المتلقمليل المتلقم وعواد البرازي يباركان ومباركة للمعرس من عدد من الأصدقاءالمعرس عبدالله فلاح المتلقم متوسطا عددا من الأصدقاء في لقطة تذكارية احتفل فلاح بن نهار بن عبدالله المتلقم وإخوانه بزفاف نجله م.عبدالله بحــضور جمع من الشيوخ والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.