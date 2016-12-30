أفراح البستان والقلاف الجمعة 2016/12/30 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 196 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- استمع جعفر المجادي وعبدالأمير القطان يباركانعدنان عبدالصمد مباركاالفريق م.محمود الطباخ مهنئاصالح عاشور مباركاالشيخ دعيج الخليفة وسيلفيد.فاضل صفر يهنئمحمد السنعوسي يباركد.فيصل الكاظمي مباركااللواء عبداللطيف السنافي وولده حمد يباركاند.محمد المهيني مباركاطلال الغانم يباركمحمد حمادة يباركد.عبدالعزيز صفر مباركاد.جاسم الحسن مهنئاالعقيد خليل الأمير مباركاالمعرس م.سامر البستان مع عدد من زملائهتهنئة من عدد من الديبلوماسيينمحمد البستان مباركاجاسم جمعة مهنئاالمعرس م.سامر البستان متوسطا عددا من الأصدقاء في لقطة تذكاريةجواد بوخمسين مباركا (ريليش كومار)المعرس م.سامر البستان احتفل أ.د.أحمد البستان بزفاف حفيده م.سامر على كريمة محمد خليل القلاف بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.