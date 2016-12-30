أفراح الرشيدي الجمعة 2016/12/30 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 185 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- استمع الشيخ سلمان الحمود ود.رشيد الحمد يباركانالشيخ علي الجابر يقدم التهانياحمد السعدون وعيسى الجلادي يهنئانسعد الخنفور مهنئاالمعرس أكرم الرشيديالمستشار خالد بودي وفهد المعجل وشعيب المويزري يباركونالشيخ حمد السالم يبارك للمعرس أكرم الرشيدي وشقيقه عزيز الرشيديالشيخ احمد العبدالله مباركاالشيخ تمام الصباح مباركاالفريق م.ثابت المهنا يهنئ المعرس أكرم الرشيديالشيخ حمد الأحمد مباركاالعميد هويدي صحن مباركاالعميد عادل الحشاش يبارك للمعرس وعمه نايف بن هاديأحمد العدساني وخالد الخليفة يباركانعبدالعزيز الغنام يهنئ عزيز الرشيدي والمعرس أكرم الرشيديعبدالوهاب النقي واحمد المجاوب يباركانأسعد الجربا ومنيف الهذال يباركانعبدالرزاق الطيار مباركاالارشمندريت بطرس غريب مهنئاالقمص بيشوي حسني وبيجول الأنبا بيشوي يباركاند.عايض القحطاني مهنئالقطة تذكارية مع المعرس أكرم الرشيدي بالمناسبة السعيدةالزميل جمال السويفان مباركاد.نايف الحجاج وعلي العلي يباركان احتفل نايف عزيز الرشيدي بزفاف أخيه أكرم بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.