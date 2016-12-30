«لعبتوا حلو وغلبتونا.. بتشتمونا ليه؟!»

نجم الغناء العربي هاني شاكر الذي يشجع فريق الزمالك في مداخلة مع برنامج رياضي يذيعه كريم حسن شحاته، عاتبا على جمهور الأهلي القليل وما بدر منه من شتائم وإهانات للاعبي الزمالك بعد المباراة التي فاز بها الاهلي 2- 0 وكان الفريق الأفضل بلا شك على حد قول شاكر، مندهشا من ردة الفعل الغريبة لجمهور فريق فائز، متمنيا ان يقل التعصب الأعمى حتى تعود الجماهير الى المدرجات.