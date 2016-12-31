محمد الكندري احتفل بتخرج أحمد ملازماً السبت 2016/12/31 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 247 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- استمع فيصل الكندري مباركا (شانافاس قاسم) عبدالواحد العوضي وكامل العوضي يهنئانابراهيم الكندري وعبدالواحد العوضي وعادل الرشود ومساعد الحاي وسعد الهديةمحمد المجادي وابراهيم العوضي يباركانالملازم احمد محمد الكندريالملازم أحمد الكندري مع والده محمد الكندري وأشقائه عبدالوهاب ويوسف وعبدالله وعمه ابراهيم الكندري وخاله بدر الأنصاريصاهود الفضلي وولداه عبدالله واحمد يقدمان التهاني وألف مبروك التخرجمحمد الكندري وشقيقه حسن الكندري والملازم احمد الكندري وشقيقه عبدالله الكندريتهنئة للملازم احمد الكندري وشقيقه عبدالوهاب الكندريمحمد الأنصاري وناصر الأنصاري يهنئانالملازم احمد الكندري مع ابن عمه يوسف الكندريمباركة للملازم احمد الكندري من الأصدقاءعبدالرحمن سعد يبارك للملازم احمد الكندريالملازم احمد محمد الكندري متوسطا عددا من الأصدقاءلقطة تذكارية للملازم احمد محمد الكندري مع عدد من زملائه الخريجين من دول مجلس التعاون احتفل محمد الكندري بتخرج نجله احمد ملازما في كلية السلطان قابوس العسكرية، بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة، وتمنوا للملازم احمد مستقبلا حافلا بالنجاح والعطاء الدائم.. ألف مبروك.