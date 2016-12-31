أفراح المسباح السبت 2016/12/31 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 269 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- استمع الشيخ د.ابراهيم الدعيج واحمد الشايع يهنئان (محمد هاشم)مرزوق الغانم ود.عجيل النشمي يقدمان التهانيالشيخ علي الجابر يبارك للمعرس ووالده علي المسباح وعميه سليمان المسباح وعبدالمحسن المسباحالنوخذة خليفة الراشد وفهد العجمي يهنئانسليمان الشاهين وناصر الروضان وجاسم الشهاب يباركونفهد الشريم ويوسف بورحمة والفريق م.ناصر العثمان يباركون السفير الاماراتي رحمة الزعابي ومسباح المسباح وعبدالعزيز المسباحعبدالله المحيلبي والزميل عدنان الراشد يباركان للمعرس ووالده علي المسباح وعمه سليمان المسباحاحمد الناهض وسعد الناهض وسالم امان الفلاح واحمد الوهيب يباركونفهد العجمي وحمد العثمان وجاسم العثمان وجاسم ابراهيم العثمان وعبداللطيف الروضان يباركونعبدالعزيز الغنام مباركاالشيخ نواف الصباح ود.احمد اللوغاني واحمد الشطي وصالح المسباح يباركونثابت البالول ويحيى السميط واسامة الشاهين وعادل البحريني يباركونالفريق م.ثابت المهنا مباركاالمعرس فضل علي المسباحعبدالله المسباح وعبدالعزيز المرشود ومتعب الرميح وصلاح الرميح وراشد الشمالي يباركونلقطة تذكارية للمعرس فضل علي المسباح مع الاهلمباركة للمعرس فضل المسباح من الأهل بالمناسبة السعيدةالمعرس فضل علي المسباح متوسطا عددا من الاصدقاء احتفل علي خالد عامر المسباح وإخوانه بزفاف نجله فضل على كريمة عبدالمحسن احمد سالم المسباح بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.