أفراح أبو طفرة الاثنين 2017/1/2 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 100 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- استمع حسين مزيد يتوسط حمود أبو طفرة وأحمد أبو طفرة وحسن أبو طفرةالمعرس جابر أحمد أبوطفرةسلطان الهباس ومحمد بن بصيص يباركان للمعرس ووالده وعمه (زين علام) يعقوب الكندري مهنئاحمد الكندري مباركاهزاع القريني وفيصل الدسم يباركانعبداللطيف المهمل والزميل موسى أبوطفرة ودبيس الدسم ومنصور أبوطفرة ومبارك الهباس يباركونناصر العجمي وحمد الكندري وأحمد العجمي يباركون فيصل الميموني وفهد وأحمد أبو طفرة يباركون للمعرسحمود أبو طفرة وإبراهيم المناعي وخالد شنيف يباركون للمعرس ووالدهحسن أبو طفرة وفهد المطيرات يباركانعذبي الهاملي وسعد الدبيس وبندر وناصر أبو طفرة يباركون ومباركة من زملاء العمل بالمناسبة السعيدةعبدالله الناجي مباركاإبراهيم العقيل مباركا ومشاركة بأداء العرضة ابتهاجا بالمناسبة السعيدةلقطة تذكارية مع المعرس جابر أبو طفرة بالمناسبة السعيدةالمعرس جابر أحمد أبو طفرة وخاله خالد شنيف وعدد من الأصدقاء احتفل حمود وأحمد مطلق أبوطفرة المطيري بزفاف نجلهما جابر أحمد بحضور جمع من النواب والشخصيات والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.