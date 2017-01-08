تأكيدا منها على تنشئة الأطفال على حب الزراعة، وحماية البيئة أقامت إدارة روضة الفردوس يوما بيئيا لتخضير وزراعة حديقة الروضة، وذلك تحت شعار «أزرع وردتي لتخضر روضتي»، حيث تم توزيع الشتلات على البراعم الذين قاموا بغرسها بإشراف مديرة الروضة خالدة المهنا، وبمتابعة المديرة المساعدة حصة العبدالهادي.

كما تميزت كل من المعلمات غالية الرشيدي وإيمان الزعبي والعنود النمشان بما قدمنه من جهود لإنجاح اليوم البيئي ومتابعتهن للتلاميذ وحرصهن على ترسيخ ثقافة بيئية حقيقية في نفوس الأبناء.

وفي الختام، شكرت مديرة المدرسة الجميع على ما قدموه لإنجاح هذه الفعالية البيئية ودور ذلك في حماية بيئتنا نظيفة وصحية.