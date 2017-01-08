انطلاقا من حرصها على تكامل العملية التعليمية وتحقيقا للأهداف التربوية، افتتحت مدرسة «الدعية المشتركة بنات» غرفة العروض، وذلك بحضور مراقبة التعليم المتوسط في منطقة العاصمة التعليمية عايشة الدبيسان، ومديرة المدرسة اعتدال مال الله التي أشرفت على اعداد وتجهيز الغرفة وتابعت جميع الأعمال لتظهر وفق ما هو مخطط له وبما يحقق الاهداف من انشائها في استخدام التقنيات المتطورة تعليميا، حيث ضمت أجهزة عرض حديثة لخدمة الطالبات والمعلمات في مسيرتهن التعليمية بشكل يسهل من ايصال المعلومات بأسلوب مبسط وسهل.

وقد أشادت الدبيسان بالجهود المبذولة في انجاز هذه الغرفة المميزة وبما يمكن ان تقدمه للمعلمات والطالبات من فوائد تعليمية.

كما تم على هامش الحفل تكريم عدد من مديرات المدارس المشاركات تقديرا لجهودهن وتشجيعا على تقديم المزيد من العطاء.