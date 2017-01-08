عمر وسارة احتفلا بالخطوبة.. ألف مبروك الأحد 2017/1/8 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 212 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- استمع العريس عمر صابر والأصدقاءالعروسان سارة وعمر يتوسطان أسرة الزميلة آلاء خليفةالعروسان سارة وعمر العروس سارة خليفة تتوسط عددا من الصديقات احتفل م.خليفة فرج خليفة بخطبة ابنته الآنسة سارة خليفة على عمر صابر في حفل بهيج جمع الأهل والأصدقاء الذين تمنوا لهما حياة سعيدة منتظرين الفرحة الكبرى في ليلة الزفاف قريبا. ألف مبروك للعروسين، ومبروك للزميلة آلاء خليفة أخت العروسة.