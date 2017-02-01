نظم «مول 360»، وجهة التسوق الرائدة في الكويت وبالتعاون مع «آرت سبيس»، المنظمة الابداعية التي تهدف إلى استكشاف وتنمية المواهب الفنية، عرضا فنيا حيا في أرجاء «مول 360» شمل قيام 12 فنانا موهوبا بتوظيف تقنيات فنية مختلفة لإعادة تصميم بعض واجهات المحلات، واستخدامها كمساحات فنية تجسد فكرة «النمو والتطور».

واستمر العرض لمدة 5 أسابيع، وعلى مدار 7 ساعات يوميا، وأتاح للزوار والمتسوقين الفرصة بأن يكونوا جزءا من التجربة الفنية الفريدة التي استخدمت فيها عناصر تشكيلية وألوان لافتة، وتوزعت أربع لوحات فنية كبيرة على طوابق «مول 360» المختلفة، في مبادرة تعكس حرص المركز التجاري على استقطاب الفنانين المبدعين واتاحة الفرصة لهم لإطلاق العنان لابداعاتهم وتقديم أعمال فنية فريدة تحظى بإعجاب الزوار والمتسوقين.

وحول أهمية هذه الانشطة، قالت كلاوديا لوبوشينسكا مديرة التسويق في «مول 360»: يعمل «مول 360» على تأكيد أهمية الفن من خلال تحويله إلى عمل جماعي يتأثر به المجتمع في الأماكن العامة لتعزيز الاهتمام بالثقافة الفنية.

وأكدت لوبوشينسكا: سيواصل «مول 360» مساعيه الدؤوبة للمساهمة في ارتقاء الحس الفني لأفراد المجتمع وتوفير فرص التعاون الإبداعي المشترك.

وأشارت احدى الفنانات المشاركات من مبادرة «آرت سبيس» الى ان مفهوم «بلا إطار» حلم حقيقي لجميع الفنانين، وقد شكلت عملية الرسم باستخدام مفهوم اللوحات الجدارية تجربة لا تنسى ومصدر إلهام كبير لنا جميعا لأنها منحتنا حرية مطلقة للتعبير، كما أعربت عن الشكر والتقدير لإدارة «مول 360» لما قدموه من دعم كبير للفنانين المشاركين، وعلى تشجيعهم لعامة الجمهور على دعم الحركة الفنية.