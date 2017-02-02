أفراح الحمادي واليوسف الخميس 2017/2/2 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 87 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- استمع عبدالله الأذينة وماجد السويدي ود.خالد المذكور يباركونحسن السويدي ومرزوق العازمي وناصر الثلاب وسعود الثلاب يباركون (ريليش كومار)المعرس م.راشد محمد الحماديعبدالله العجمي ومحمد الحسين وعلي العجمي وإبراهيم الحسين وعمر العجمي يباركونرياض الصالح يباركعم المعرس خليل الحمادي ومسلم العريمي وصالح العريمي ومحمد العريمي يباركونخليل الحمادي وعلي العجيل ويوسف الردهان ومحمد البديح وأحمد البديح وهشام البديح وحسام البديح يباركونالمعرس وشقيقاه عبدالوهاب وعبدالله وخاله علي المرزوقي وماجد السويدي والسفير عبدالله الحاج ومحمد العليمحمد المرزوقي وولده حسن المرزوقي وولده محمد المرزوقي يباركون للمعرس ووالده وشقيقه عبدالوهاب الحمادي ونجله عمرفهد الردهان مباركاالمعرس مع والده محمد الحمادي وعمه يوسف الحمادي وعمر عبدالوهاب وعلي الحمادي ومحمد سلطانالمعرس مع والد العروس وليد اليوسف وولديه عبدالرحمن وعبداللهعبدالله الحجي والسفير عبدالله الحاج ومحمد الحجي يهنئون المعرس م.راشد الحماديسالم الصولة مهنئاخالا المعرس سليمان المرزوقي وعلي السويدي يباركانعلي المزيعل يبارك للمعرس م.راشد الحماديفهد الصولة متوسطا المعرس م.راشد الحمادي ووالده محمد الحماديناصر الصولة وولده بدر مع المعرس م.راشد الحماديراشد الردهان وسالم الردهان يباركانلقطة تذكارية للمعرس م.راشد محمد الحمادي مع عدد من الأصدقاءالمعرس م.راشد محمد الحمادي متوسطا الأهل والأصدقاء في لقطة تذكارية احتفل محمد ابراهيم الحمادي بزفاف نجله م.راشد على كريمة وليد اليوسف بحضور جمع من الشخصيات والاهل والاصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. الف مبروك.