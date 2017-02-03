إتاحة الفرصة لنخب متميزة من أبنائنا للاستفادة من العلوم والمعارف والبحث الهادف والمفيد

دارين العلي

عبرت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة السيد عمر عن اعتزازها بأن يكون المعهد من المؤسسات الفاعلة في الاهتمام بالناشئة والشباب وتحقيق الرؤية السامية في جانب تنمية وصقل المواهب العلمية التي يتمتع بها الطالبات والطلبة المتفوقون، حيث اعلنت عن تدريب مجموعة من الطلبة للمشاركة في المسابقات العلمية العالمية.

كلام د.عمر جاء خلال مشاركتها في الحفل الختامي للدورة التدريبية الربيعية الـ 29، حيث لفتت إلى ان المعهد يقوم من خلال دوراته التي ينظمها ـ ومنها هذه الدورة الربيعية ـ بإتاحة الفرصة لنخب متميزة من أبنائنا للاستفادة من العلوم والمعارف والبحث الهادف والمفيد.

واشارت الى ان هذه الدورة التي حملت شعار Science: The Code of Life هي الثالثة على التوالي التي تشهد تحقيق نقلات نوعية جديدة في هذا النشاط ومكوناته، حيث شهدت تقديم 4 برامج علمية، البرنامج الأول يخص هندسة المياه، بينما حمل البرنامج الثاني عنوان «رحلة الطعام الصحي من المزرعة إلى المائدة»، أما البرنامجان الثالث والرابع فحملا عنواني «كن بيئيا، وبرمجة الرازبيري».

واوضحت ان الدورة شهدت إدراج برنامج تدريبي لطلبة ثانوية عيسى الرجيب بهدف تأهيلهم للمشاركة في مسابقات دولية ستقام في الولايات المتحدة الأميركية في شهر مايو المقبل، وبما يمكن الفريق المشارك من مواصلة إنجازاته السابقة حيث حقق مراكز متقدمة في مسابقات نظمت هناك العام الماضي، كما جرى في سياق أعمال الدورة الربيعية تأهيل 3 طالبات من ثانوية حبيبة بنت شريق للمشاركة في مسابقة «ابتكار» التي تنظم خلال الشهر الجاري برعاية الشيخة فادية سعد العبدالله، رئيسة مجلس إدارة مبادرة «ابتكار الكويت لأبحاث ومشاريع طالبات التعليم العام».

ولفتت الى ان الدورة ضمت 52 طالبا وطالبة من المرحلة المتوسطة، و17 طالبة وطالبا من المرحلة الثانوية، حيث دعتهم لمواصلة المسيرة العلمية، وأن يضعوا نصب أعينهم بأنهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن والعنصر الأهم في مسيرة المستقبل.

بدورها، ألقت الطالبة فاطمة البحري كلمة طلبة الدورة التدريبية الربيعية الـ 29 حيث اعربت عن ثقتها بأن هذه الدورات تخدم الهدف المرجو منها، وأن الجهود التي بذلت في تنظيمها لن تذهب سدى، موجهة الشكر والتقدير لمعهد الكويت للأبحاث العلمية والاساتذة والمسؤولين عن هذه الدورة بشكل خاص على ما بذلوه من مجهود كبير لإنجاح الدورة، ولدائرة تنمية القوى العاملة في المعهد لتوفيرها كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا البرنامج.