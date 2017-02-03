كريم طارق

نظمت الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين صباح أمس، اليوم البحري المفتوح لتنظيف جزء من شاطئ الشويخ من النفايات والمخلفات، والذي يأتي ضمن أنشطتها المختلفة التي تنظمها هذا العام وسط مشاركة عدد كبير من ذوي الإعاقة وذويهم.

وعلى هامش اليوم المفتوح أكدت نائب رئيس الجمعية خلود العلي أن هذه الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي تهدف إلى دمج المعاقين في المجتمع، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة، مؤكدة أن الجمعية لا تدخر جهدا في اقامة مثل هذه الانشطة الرامية للحفاظ على البيئة بالتعاون مع الجهات المختلفة.

وأوضحت العلي أن الحدث شهد جملة من الأنشطة المختلفة والمتنوعة حيث تخلله العديد من المسابقات والفعاليات المتنوعة، لافتة إلى ان مثل تلك الفعاليات تسهم بشكل كبير في تعريف المعاق بحقوقه وواجباته فضلا عما تحققه من أساليب رامية إلى دمجهم مجتمعيا، معربة عن سعادتها بالتفاعل من قبل ذوي الاعاقة واسرهم في هذا اليوم على الرغم من برودة الطقس.