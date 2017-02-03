تستمر شركة النصر بمشاركتها الفعالة في كل مناسبة ومجال بما يعود بالنفع على المجتمع، حيث يقوم الآن النصر برعاية اكبر فاعلية للوقاية من السرطان وهي مسابقة الماراثون والتي سوف تنطلق يوم غد السبت 4 فبراير 2017، تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة حيث سينطلق الماراثون من مجمع أحواض السباحة ومنتهيا عند الجزيرة الخضراء في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر، وهي احدى اهم الفعاليات والتي تقام في الكويت للوقاية والحماية من السرطان.

وليس من الغريب أن تقوم إدارة النصر بالمساهمة والمشاركة في شتى المجالات الرياضية والصحية والتي تعود بالنفع على المجتمع الكويتي، وماراثون «بالرياضة نهزم السرطان» هو مسابقة للرجال والنساء على حد سواء، بالاضافة إلى فعاليات مثل عروض للسيارات الكلاسيكية وطيران شراعي في مركز التجمع في الجزيزة الخضراء، كما سيكون هناك سحب على جوائز متعددة وقيمة مع الكثير من الفقرات الممتعة للكبار والصغار والشخصيات الكرتونية المحببة للصغار مع الكثير من الهدايا للصغار والكبار.

وهاهو «النصر» عنوان التسوق العائلي الأكثر شهرة في الكويت مساهم ومشارك فعال في خدمة المجتمع ليس فقط من خلال جميع فروعه المنتشرة في جميع انحاء الكويت، ولكن أيضا حيثما تجمعت الصحة والرياضة، ومازال على مدار اكثر من 30 عاما على حضوره وريادته كعنوان ووجهة اساسية لمحبي الاناقة والرياضة في الكويت.