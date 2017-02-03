استعدت ارض الاطفال الرائدة بالالعاب الترفيهية والتربوية بالكويت لمجموعة من الفعاليات والبرامج الجديدة والمتنوعة التي تناسب الأطفال، وتنمي قدراتهم ومواهبهم، وتشجعهم على اللعب الجماعي بما يدخل الفرحة والبهجة الى قلوبهم من خلال توفير الالعاب الشائقة بأنواعها المختلفة، بالاضافة الى انه تم وضع آلية جديدة من خلال برنامج خصومات داخلية بفروع الشركة في كل من مجمع الأوقاف بشرق ومجمع مغاتير بالفروانية والخيمة مول والعالمية مول بالجهراء، بمناسبة العودة إلى المدارس وكذلك العروض على المهرجانات الخارجية، وأعياد الميلاد الخارجية.

وفي السياق ذاته، تقيم أرض الاطفال حفلات للاطفال بمجمع الاوقاف في اوقات متفرقة لتلبية رغبات الاطفال وكذلك سيكون هناك برنامج ممتع وهدايا خاصة بجميع فروع الشركة المنتشرة بالكويت.

وجدير بالذكر ان أرض الاطفال استحدثت مجموعة من الالعاب الهوائية كالنطاطيات والزحلاقيات، والمائية كملاعب الصابون استعدادا لموسم الاجازات للتمتع بتلك الخدمة داخل المنازل، بالاضافة تعيين فريق كامل ومتمرس ومتدرب للمحافظة على سلامة الاطفال من المخاطر.