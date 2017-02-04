برعاية الأمين العام لاتحاد المصارف د.حمد الحساوي أقام نادي المصارف حفله السنوي لتكريم الاعضاء السابقين في مجلس الإدارة واللجان العاملة والجهات التي ساهمت في إنجاح أنشطة النادي خلال 2016، وذلك في فندق المارينا، بحضور فوزي الثنيان مدير عام شؤون مجلس إدارة البنك الاهلي و رئيس مجلس ادارة النادي فاضل المندي وأمين الصندوق خالد الشطي ورئيس اللجنة الرياضية سعود العلي والمدير العام للنادي عباس البلوشي وجمع من أعضاء النادي والحضور.

وفي البداية، ألقى عباس البلوشي كلمة رحب خلالها بالجميع، مؤكدا حرص النادي على إقامة الأنشطة المتنوعة التي تخدم أعضاء النادي وأسرهم في جميع المجالات الرياضيــة والاجتمـاعيــة والتربوية.

ثم ألقى د.حمد الحساوي كلمة شكر فيها اعضاء اللجان العاملة بالنادي على جهودهم الكبيرة في الموسم المنصرم، مشيدا بما حققته تلك الانشطة من نجاح وأثر إيجابي لدى الجميع.

بدوره، أشاد فاضل المندي بجهود جميع أعضاء اللجان المشاركة بأنشطة النادي للعام الماضي، وشكر كل من ساهم في انجاح البرامج والفعاليات التي يقيمها النادي للعاملين في القطاع المصرفي واسرهم.

تلا ذلك عرض فيلم وثائقي لأنشطة النادي حاز اعجاب الجميع، ثم وتوالت فقرات الحفل حيث تم السحب على بطاقات منحت للحضور عند الدخول وفاز الكثيرون بالجوائز القيمة التي قدمها النادي.

وفي الختام قدم المندي درعا تذكارية لراعي الحفل تقديرا لجهوده، تلاه تكريم فوزي الثنيان ومحمود بستكي نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، ثم تكريم إدارة خفر السواحل والاعلاميين تقديرا لجهودهم في نشر انشطة النادي وابراز دوره، و فندق سليل الجهراء وشركة ريد سي للسياحة ولا ننسى فندق الجميرا وفندق كوستا وايضا فندق موفنبيك وفندق المارينا.