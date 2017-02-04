عرض أزياء مدهش لـ«ماكس» في فندق «جي دبليو ماريوت ماركيز»

أطلقت «ماكس»، علامة الموضة الأشهر والأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، تشكيلتها الجديدة للرجال والنساء والأطفال لموسم ربيع 2017، وذلك خلال عرض أزياء مدهش استضافه فندق «جي دبليو ماريوت ماركيز» في 1 فبراير 2017.

ويأتي هذا العرض منسجما مع حملة «موضة حقيقية لناس على طبيعتها»، حيث تألقت مجموعة من الناس العاديين على المنصة في استعراض لآخر صيحات الموضة لهذا الموسم، بحضور النجم الشاب والفائز في برنامج المواهب «أراب آيدول» محمد عساف، والشركاء الإعلاميين، وأعضاء مجلس إدارة مجموعة «لاند مارك جروب».

وتحتفي حملة «موضة حقيقية لناس على طبيعتها» بحس الموضة الفطري لدى جميع الناس، وتهدف إلى إلهام الملايين للاعتزاز بشخصياتهم المميزة.

كما تعكس الحملة أهمية التفرد، حيث تسلط الضوء على حاجة كل شخص لاستكشاف وإبراز أسلوبه الخاص به. وكجزء من الحملة، دعت «ماكس» بعض الأشخاص من عامة الناس للمشاركة في اختبارات الأداء التي استمرت 5 أيام للفوز بفرصة المشاركة في عرض أزياء «ماكس» لربيع وصيف 2017.

وشملت الاختبارات جميع الفئات العمرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم اختيار 48 شخصا للمشاركة في العرض النهائي.

وأقامت «ماكس» بروفة نهائية متكاملة تضمنت تدريبا على كيفية السير على المنصة بإشراف مدرب محترف.

كما انضم المشاركون إلى دورات احترافية لتعلم كيفية الاختيال برشاقة وجاذبية خلال العرض.

وبهذه المناسبة قال راماناثان هاريهاران، مدير مجموعة «لاند مارك جروب»: «نشكر المجتمع الإماراتي على استجابته المذهلة لمشاركتنا فرحة إطلاق أحدث تشكيلاتنا اليوم.

واغتنم هذه الفرصة لأرحب بالرئيس التنفيذي الجديد لشركة ماكس، تانيا تود التي لطالما أبدت شغفا واضحا بعلامتنا التجارية وعالم الموضة عموما.

ونتطلع معا إلى استكشاف كامل إمكانات علامتنا التجارية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة».

من جانبها، قالت تانيا تود، الرئيسة التنفيذية لشركة «ماكس»: «إنه لشرف كبير لي أن أشارك اليوم في طرح هذه التشكيلة الجديدة بأسلوب متميز يحتفي بالشريحة الأهم لدينا، وهي عملاؤنا.

ويجسد هذا الأسلوب سعينا المستمر لمفاجأة وإسعاد المجتمعات التي نخدمها عبر توفير منصات شاملة تلبي مختلف الأذواق.

ونتطلع قدما للترحيب بعملائنا الأوفياء في المنطقة، حيث ندعوهم جميعا لاستكشاف أحدث تشكيلاتنا لموسم ربيع وصيف 2017، سواء في المتاجر أو عبر أحدث منصاتنا الرقمية.

وفي هذه الأثناء، سنواصل توفير تجربة مشوقة عبر جميع القنوات المتاحة».

وتتمحور تشكيلة موسم ربيع وصيف 2017 حول استخدام الدينيم لإضفاء طابع عملي بسيط، وبالنسبة للمجموعة النسائية، فهي تعبق بالأنوثة والرومانسية، حيث تزخر تصاميمها بالألوان الطبيعية التي تؤلف معا مزيجا عصريا غير مألوف يوازن بين الألوان النابضة وتلك الهادئة.

كما تتسم المجموعة بلمسة عصرية توفر مزيجا آسرا من الخيارات الجديدة.

بدورها، توفر المجموعة الرجالية باقة جديدة من الخيارات اللونية التي تركز على تدرجات الأزرق بشكل أساسي.

وتتمحور تصاميم المجموعة حول لمسات الأقمشة البالية والكاحتة والتي تترافق مع التصاميم المريحة رياضية الطابع.

كما تركز موضة هذا الموسم على استخدام الأقمشة الطبيعية.

أما بالنسبة لأزياء الأطفال، فلا تزال الملابس الرياضية والتشكيلات المستوحاة من الاحتفالات تهيمن على أبرز القطع في تشكيلة موسم ربيع 2017.

وتطغى درجات اللون الزهري والأصفر على أزياء الفتيات، بينما تضفي ظلال اللون الأزرق لمسات زاهية على معظم أزياء الصبيان.

كما أطلقت «ماكس» في وقت سابق من نوفمبر 2016، مقطع فيديو اجتماعيا تجريبيا يركز على الخلاف الأزلي بين الطفل ووالديه حول اختيارات الأزياء، حيث تسلط هذه التجربة الضوء على اختلاف الآراء بين الأم وابنتها فيما يتعلق بالموضة، ونمط الملابس، وأماكن التسوق والأزياء المناسبة.

وتم بث الحملة عبر وسائل الإعلام المرئية والرقمية والمطبوعة، يضاف إلى ذلك، أن «ماكس» ستوثق بالصور جولة عساف عبر أسواق دولة الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والأردن، ولبنان، حيث يقابل معجبيه في متاجر ماكس.