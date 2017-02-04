تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد وبحضور كل من مدير عام إدارة حولي التعليمية منصورالظفيري، والموجهة العامة للتربية البدنية بنات ناهد الفهد، ومدير الشؤون التعليمية عهود العمر، وبإشراف عام الموجهة الفنية الأولى للتربية البدنية بنات جميلة الصديقي، وبإشراف الموجهة الفنية غادة الهولي، أقيم المعرض الثاني «ويستمر الإبداع» وذلك في مدرسة اروى بنت الحارث الابتدائية بنات لمديرتها صديقة حبيب ورئيسة القسم بشاير القصام، وبمشاركة مدرسة اروى بنت الحارث الابتدائية بنات، ومدرسة عمرة بنت مسعود الابتدائية بنات، مدرسة ام القرى الابتدائية بنات، مدرسة مشرف المتوسطة بنات، مدرسة الشفاء بنت عوف المتوسطة بنات، ومدرسة مريم بنت الصباح المتوسطة بنات.

هذا ، وأشاد فيصل المقصيد بالمستوى المتميز للمعرض وبما يحققه من نتائج إيجابية على العملية التعليمية.