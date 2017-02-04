الصقر: نعمل على صقل مواهب الشباب وترغيبهم في الانخراط في مجال الطيران والفضاء

أقام النادي العلمي الكويتي حفلا تكريميا للجهات والمراكز التطوعية التي كان لها دور فعال في نجاح اليوم المفتوح لذوي الإعاقة والذي يقام سنويا في مخيم النادي العلمي للطيران الشراعي، وكذلك تكريم الطيارين المتميزين من أعضاء فريق النادي العلمي للطيران الشراعي، أقيم الحفل بقاعة عبدالوهاب الجاسم بالنادي العلمي بحضور الأمين العام المساعد بالنادي العلمي علي كاظم الجمعة، وأعضاء فريق النادي العلمي للطيران الشراعي، وممثلين عن إدارة الطواريء الطبية والجمعيات والفرق والمراكز التطوعية ذات العلاقة بذوي الإعاقة، ونخبة من الفنانين والفنانات.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، أكد الأمين العام المساعد بالنادي العلمي علي كاظم الجمعة، حرص النادي العلمي على فتح قنوات التعاون والتواصل مع جميع الجهات والمؤسسات، خصوصا جمعيات النفع العام والمراكز والفرق التطوعية، مبينا ان اليوم المفتوح لذوي الإعاقة الذي اقيم في مخيم فريق النادي العلمي للطيران الشراعي يعد نموذجا مميزا للعمل الجماعي وتكاتف كل الفرق والجمعيات والفنانين والفنانات في رسم البهجة والفرحة والسعادة لذوي الإعاقة هذه الفئة العزيزة علينا جمعيا.

وأضاف ان نجاح أي نشاط تطوعي يقوم على العمل الجماعي، مؤكدا ان النادي العلمي يمد يد العون والمساعدة والتعاون مع كل المراكز والفرق التطوعية التطوعية في تقديم أنشطة وفعاليات تصب في مجملها لخدمة الكويت وأبنائه من كل الفئات.

من جانبه، قال مسؤول فريق النادي العلمي للطيران الشراعي الكابتن محمد أحمد الصقر ان النادي العلمي يعمل من خلال إدارة علوم الطيران على صقل مواهب الشباب وترغيبهم في الانخراط في مجال الطيران والفضاء بشكل عام، والمشاركة في المسابقات والمعسكرات والفعاليات والدورات التدريبية في مجال الطيران وداخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الإدارة تشارك بشكل فعال في فعاليات هلا فبراير والاحتفالات بالأعياد الوطنية، علاوة على تمثيل الكويت في المحافل والمهرجانات والمسابقات الخارجية في مجال الطيران الشراعي واللاسلكي.