24 نكهة مصنوعة من أجود المكونات المختارة من مصادر مختلفة





قامت شركة محمد ناصر الهاجري وأولاده الوكيل الحصري وصاحبة العلامة التجارية لـ «هاغن ـ داز» في الكويت بإعادة افتتاح فرع مجمع الأفنيوز ـ المرحلة الثانية الكائن في الطابق الأرضي وذلك بحلة جديدة كليا والتي نفذت من قبل «Sparks» الدولية، بالإضافة إلى إطلاق قائمة جديدة منوعة من العصائر والآيس كريم والعديد من الأطباق المبتكرة الأخرى، وذلك بحضور فريق عمل شركة محمد ناصر الهاجري وأولاده، بالإضافة إلى الأسرة الإعلامية والصحافية التي استمتعت بتذوق نكهات من الآيس كريم لا مثيل لها من القائمة الجديدة التي تتضمن أنواعا مبتكرة ومختلفة ومزيجا من العصائر الطازجة اللذيذة، فمنذ العام 1961 كانت هاغن ـ داز اسما مرادفا مع الآيس كريم ذات الجودة العالية والمكون من 24 نكهة مصنوعة من أجود المكونات المختارة من مصادر مختلفة من جميع أنحاء العالم.



وكل نكهة من هاغن- داز تبدأ مع كريم حقيقي 100% بخلاف الحليب والبيض والسكر ومزيج من المكونات البسيطة لطعم ولا أجمل، بدأت هاغن- داز بصنع الآيس كريم الذي لا مثيل له، كانت رؤية مؤسس علامتنا التجارية روبن ماتيس هي صنع أفضل آيس كريم في العالم من خلال استخدام أفضل نوعية من المكونات.