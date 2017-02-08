أفراح الرومي والغانم الأربعاء 2017/2/8 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 125 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- المعرس أحمد محمد الروميسمو الشيخ جابر المبارك مهنئاالشيخ مبارك الفيصل يهنئ المعرس وعمه عبدالعزيز الرومي ووالد العروس جاسم الغانم (محمد هاشم)الفريق م.عبدالله الفارس يهنئالشيخ محمد العبدالله وولداه جابر ومبارك يقدمون التهانيعبدالله عبدالوهاب الرومي وعم المعرس عبدالله الرومي مع المعرس وعمه ووالد العروس الشيخ جابر الفيصل مباركاالشيخ مبارك الجابر يقدم التهانيالشيخ بندر الجابر متوسطا المعرس أحمد الرومي وعمه عبدالعزيز الروميالشيخ علي اليوسف مهنئاخال المعرس مزيد الخالد وجد العروس جبر الغانم يباركانضرار الغانم يباركعصام الصقر مهنئاالمعرس أحمد الرومي مع والد العروس جاسم الغانم وشقيقها جبر الغانميوسف الماجد مباركا للمعرس ووالد العروسخالد الرومي ورزام الرومي والمعرس أحمد الروميجواد بوخمسين يباركالمعرس مع شقيقه عبدالرحمن وابن عمه علي الرومي ونجله بدر الروميعبدالله البدر وعبدالرحمن النوري يهنئانمحمد الرومي مباركاالمعرس أحمد محمد الرومي متوسطا الأهل في لقطة تذكارية احتفل محمد يوسف عبدالرحمن الرومي بزفاف نجله أحمد على كريمة جاسم جبر الجبر الغانم، بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.