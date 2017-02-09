أعلنت قرية صباح الأحمد التراثية أنه سيجري افتتاح المزيد من الأجنحة الخاصة في محافظات الكويت خلال الأسبوع الجاري بينها جناح محافظة الفروانية ضمن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي.

وقالت اللجنة المنظمة للفعاليات والأنشطة بقرية صباح الأحمد التراثية في تصريح صحافي إن افتتاح تلك الأجنحة سيتزامن مع احتفالات الأعياد الوطنية، حيث ستقدم عدة برامج وفقرات ومسابقات ثقافية وترفيهية بمواكبة إعلامية من إذاعة وتلفزيون الكويت.

من جهة أخرى، ذكرت اللجنة استكمال انطلاق مسابقات الطبخ الشعبي ضمن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي، لافتة إلى أن المنافسات بين المشتركين في مسابقة الطبخ الشعبي في مطبخ السمك ستنطلق غدا، وسيكون ضيف الشرف عبدالفتاح الصاوي من برنامج تو شيف، بحضور لجنة التحكيم المكونة من عبدالرزاق السيد، تهاني القامس، محمد المطوع، بإشراف وتنظيم نوال الفيلكاوي وأسامة الجاسم، وتشهد المسابقة حضورا جماهيريا لافتا أسبوعيا، وتتضمن الكثير من الأطباق الشعبية الكويتية بينها القوزي، البرياني.

يذكر ان قرية صباح الأحمد التراثية الكائنة في بر السالمي الكيلو 59 أطلقت بدءا من الشهر الجاري العديد من الفعاليات إبرازا لفرحة الأعياد الوطنية، وأعدت برامج وأنشطة ضخمة ستقام خلال العيدين الوطني والتحرير في الخامس والسادس والعشرين من الشهر الجاري.

وتضم القرية مرافق متكاملة تراثية وترفيهية وثقافية وسياحية، إلى جانب استمرار منافسات مسابقات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي للموسم الرابع في كل فئات مسابقات الخيول والصقور والأغنام، والتي تقام سنويا برعاية أميرية سامية من صاحب السمو الأمير، وتشهد مشاركات لافتة من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.