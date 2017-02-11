أفراح الحساوي والشمري السبت 2017/2/11 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 214 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- خالد العازمي ود.عادل المعتوق يباركانالمعرس جراح طارق الحساويعلي الشمري ونواف العازمي وعماد الحساوي يباركون (زين علام)علي الشمري ومشعل الشمري يهنئانمحمد العراك مباركاحسين العيدي والفجي يباركانخالد العازمي وصابر النوبي يباركانمباركة من بوغازيراشد الثويمر مهنئاوليد الشلال يهنئ المعرس جراح الحساويمحمد قمبر ومختار قمبر يهنئاننبيل اليوسف يباركطارق الحساوي ونجله جراح الحساويمحمد العجمي وأحمد العجمي يهنئانسعد حميدان مباركاوتهنئةتركي الشمري ومشعل الشمري يهنئانعبدالعزيز الشلال ومحمد الأيوب يباركانالمعرس جراح طارق الحساوي متوسطا الأهل في لقطة تذكارية احتفل طارق يسر الحساوي وإخوانه بزفاف نجله جراح، بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.. ألف مبروك.