أفراح العازمي الأحد 2017/2/12 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 196 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- مبارك الحريص يهنئ المعرس ووالده دودان العازميمحمد الهدية وم.طارق السيفان يباركان للمعرس ووالده دودان العازمي وشقيقه النقيب علي العازميالزميل عدنان الراشد يبارك للمعرس ووالده (محمد هاشم) مخلد العازمي وحمد الشبو وولداه وعم المعرس نصار العازمي يباركونالمعرس م.عبدالرحمن دودان العازميأحمد الشحومي يقدم التهانيتهنئة من عم المعرس سالم المجمدفايز الحماد متوسطا المعرس م.عبدالرحمن العازمي ووالده دودان العازميم.احمد الخالدي وم.مجيد الحربي يباركانالمقدم عبدالرحمن اليوسف يبارك للمعرس وشقيقه النقيب علي العازميالمعرس متوسطا شقيقيه النقيب علي العازمي وم.ناصر العازميعم المعرس رغيان العازمي ونجله ناصر يباركان للمعرسد.سلطان العنزي والمعرس م.عبدالرحمن العازميم.مطلق العازمي يبارك للمعرس م.عبدالرحمن العازميالمعرس م.عبدالرحمن العازمي وشقيقه ناصر العازمي يتوسطان محمد الزنكي وخالد البريكيسلمان الهبيدة يبارك للمعرس ووالده وشقيقه علي العازمي وعمه نصار العازميعبدالله بن مطلق ومصبح الشبو يهنئانعبدالرحمن ود.سعد الغريب يباركانم.مساعد بن عيد وم.فيصل البحيري يباركان للمعرسم.عبدالعزيز الحريتي يبارك للمعرس وشقيقه النقيب علي العازميالملازم اول فيصل الشبو ومبارك المنيظرة يباركانعبدالله عيد ومساعد الحماد يهنئانالمعرس م.عبدالرحمن دودان العازمي متوسطا الأصدقاء في لقطة تذكاريةد.عبدالله الصميعي مهنئا احتفل دودان ناصر بن دودان العازمي بزفاف ابنه عبدالرحمن بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.