قائمة طعام جديدة كلياً تضفي مزيداً من الروعة على أجوائه النابضة بالحياة



يقدم شوكو كافيه، الوجهة النابضة بالحياة في قلب فندق سيمفوني ستايل الكويت، قائمة طعام جديدة كليا تضفي مزيدا من الروعة على أجوائه النابضة بالألوان والحياة، ويقدم أطباقه بتصاميم مميزة تجذب من يحبون مشاركة أجمل الصور للحظاتهم المميزة مع القهوة الراقية والأطباق الفريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسواء رغبتم في قضاء أوقات ملؤها المرح مع الأصدقاء، أو أردتم الاستمتاع بوجبة غداء عائلية في أجواء تفيض بالراحة والاسترخاء، ومشاركة أجمل اللحظات مع متابعيكم على موقع الانستغرام، فان شوكو كافيه هو الوجهة المثلى التي ترضي أذواق الجميع دون استثناء.

وقد أبدع فريق طهاة شوكو كافيه بمزج الطابع الثقافي مع أشهى الأطباق وأروع الألوان، ليجعلوا منه وجهة استثنائية نابضة بالحياة في قلب الفندق، كما يتيح لكم شوكو كافيه الاستمتاع بمجموعة غنية من الأطباق التي تلبي جميع الأذواق من وجبات الفطور الصحية والسلطات والسندويشات بالاضافة لأشهى الأطباق الرئيسية والبيتزا والباستا لتسترخوا مع تذوق ألذ المأكولات ومشاركة أجمل اللحظات مع الأحبة والأصدقاء، وتذوقوا أصناف القهوة الخاصة لدينا مثل لاتيه التوفي باللوز أو لاتيه البقلاوة مع شراب أماريتو، بالاضافة للشوكولاتة الساخنة مع الكرز ودللوا حواسكم مع الحلويات المرافقة لنافورة الشوكولاتة الرائعة.

يفتح شوكو كافيه أبوابه يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2:00 مساء، حيث يحرص الطهاة على الالتزام بأرقى معايير الجودة واختيار أفضل أنواع المكونات لتحضير الأطباق مثل لحوم أبقار أنجوس الأميركية الفاخرة والزبدة الفرنسية وزيت بيترو كوريتشيلو الايطالي الممتاز، ويقدم التصميم الداخلي الأخاذ مكانا مثاليا لاقامة جميع المناسبات، بينما يتيح التراس الفسيح المذهل فرصة الاسترخاء والاستمتاع بالشيشة ضمن الأجواء الخلابة المحيطة بالكافيه، وفضلا عن الخدمة الراقية والودودة التي تسعى الى تلبية احتياجات الضيوف من شوكو كافيه لتجعله المكان الأفضل للقاء والراحة من عناء وازدحام يوم طويل.