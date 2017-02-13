الاستمتاع بعشاء ساحر بالقرب من البحر في شرفة الجازيبو الخارجية التي تتميز بإطلالتها المثالية





يدعو فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، الأزواج للاحتفال بمناسبة يوم الحب وقضاء أمسية مميزة مع أروع تجارب مذاقات الطعام المعدة خصيصا في مطاعم الفندق المختلفة.

واحتفاء بهذه المناسبة الخاصة، يقدم الشيف الإيطالي روزاريو في مطعم أوليو قائمة طعام «أمسية في البندقية» التي تضم العديد من الأطباق الشهية مثل وجبة الريزوتو المعدة على شكل قلب، بينما يقدم مطعم بيبر ستيك هاوس لزواره أشهى الأطباق الفاخرة بدءا من طبق تندرلوين اللحم البقري بالزبدة ولفائف لحم الضأن وصولا إلى كرات الشوكولاتة البيضاء بنكهة فاكهة باشن فروت، ويقدم مطعم سولت للمأكولات البحرية والعالمية المتميز بأجوائه الحميمية قائمة طعام مبتكرة من أشهى الأطباق بما فيها طبق الحساء المعد من المأكولات البحرية وطبق السالمون بالعسل وطبق الروبيان المشوي بالفرن.



كما يتيح مطعم غاردن كافيه أمام العشاق فرصة فريدة للاستمتاع بأمسية ساحرة لا تنسى مع العروض المميزة في بوفيه يوم الحب.



وبالنسبة للأزواج الراغبين بقضاء أمسية رومانسية لا تنسى على أضواء الشموع، فيمكنهم الاستمتاع بوجبة عشاء ساحرة بالقرب من شاطئ البحر في شرفة الجازيبو الخارجية الخاصة التي تتميز بموقعها وإطلالتها المثالية، فيما تقدم الحديقة السرية ملاذا خاصا يتسنى فيه للأزواج قضاء أجمل الأوقات، حيث يوفر الموقع الخارجي الشاعري مكانا مثاليا لهذه المناسبة وسط المساحات الخضراء الخلابة وأنغام العزف الحي على الكمان مع تذوق أطباق قائمة الطعام الرائعة المكونة من خمسة أطباق أو أطباق الشواء المحضرة خصيصا لهذه الليلة.



أما تاليس سبا فيحتفل بهذه المناسبة بأسلوب خاص، حيث أدخل المنتجع مؤخرا مجموعة جديدة من العلاجات العضوية «نيوم» من لندن والتي تضمن للأزواج الاستمتاع بتجربة مليئة بالدلال وتجربة راقية مع مجموعة متنوعة من الزيوت العطرية الفريدة، كما يوفر المنتجع العديد من تجارب الاسترخاء الفريدة مع قائمة خدمات السبا في الأجنحة الخاصة مثل جناح الهيملايا والأجنحة المستوحاة من سحر الشرق.