بمناسبة الاحتفالات الوطنية للكويت اختتم بيت الزكاة مشاركته في «معرض الاستقلال 56»، والذي تم افتتاحه من قبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بتنظيم شركة أرض المعارض الدولية بمشرف يوم الخميس الماضي.

وصرح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام عبدالعزيز محمد البطي بأن بيت الزكاة شارك في «معرض الاستقلال»، ذلك جريا على عادته السنوية وتفاعلا مع الاحتفالات الوطنية للكويت والتي يولي لها المجتمع الكويتي بأسره أهمية كبرى.

وبين البطي أن بيت الزكاة يعتبر صرحا وطنيا خيريا شامخا له دوره البارز في المشاريع الخيرية داخل الكويت مثل مشاريع الأسر المتعففة وحقيبة الطالب وسقيا الماء والمساجد وغيرها الكثير، كما أشار بأنه لا يخفى على أحد امتداد أيادي الكويتيين البيضاء لفعل الخير في كل مكان وأنه من هذا المنطلق أتت مشاركة البيت في هذا المعرض.

وفي ختام تصريحه أثنى البطي على فريق إدارة العلاقات العامة والإعلام التابع للبيت الذي قام باستقبال زوار الجناح وشرح خدمات البيت والرد على استفسارات الجمهور بالإضافة إلى توزيع المطبوعات والهدايا لهم، كما أعرب عن شكره لرواد الجناح على تفاعلهم وزيارتهم لنا، مؤكدا استمرار بيت الزكاة في تسخير خدماته الخيرية للوطن والمواطنين والعمل وفق رؤيته المستقبلية في امتلاكه ناصية الريادة والتميز في خدمة فريضة الزكاة والعمل الخيري محليا وخارجيا.