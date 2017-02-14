أفراح العوضي والرمضان الثلاثاء 2017/2/14 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 266 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- المعرس عبدالله عبدالحميد العوضيالشيخ د.إبراهيم الدعيج مهنئاالشيخ صباح الخالد يبارك للمعرس ووالده عبدالحميد العوضي وعمه د.عبدالرحمن العوضي ووالد العروس محمد الرمضانسمو الشيخ جابر المبارك يقدم التهانيفيصل العيار والسفير عادل العيار يباركانراكان النصف ويوسف الفضالة وكامل العوضي يباركونالشيخ أحمد جابر العبدالله مباركامرزوق الغانم وعصام المرزوق وعبدالرحمن الحوطي وعبدالسلام العوضي يباركون (زين علام)سمو الشيخ ناصر المحمد واللواء الشيخ أحمد الخليفة يباركانالشيخ مبارك العبدالله مهنئاالشيخ د.أحمد الناصر مباركاالشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد مهنئاالسفير مجدي الظفيري وناصر الروضان يباركانالسفير الأميركي لورانس سيلفرمان متوسطا المعرس ووالده عبدالحميد العوضي وعمه د.عبدالرحمن العوضي ووالد العروس محمد الرمضانعادل الصرعاوي يباركالسفير الأردني محمد الكايد ونائب السفير الأميركي جوي هود يباركانالقنصل الألماني هورست بلازنجر وأحمد باقر يهنئانأحمد الفضل مباركانادر العوضي وعبدالواحد العوضي يهنئانالمعرس عبدالله عبدالحميد العوضي متوسطا الأصدقاء في لقطة تذكارية احتفل السفير عبدالحميد عبدالله العوضي بزفاف نجله عبدالله على كريمة م.محمد إبراهيم الرمضان بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.