تستقبل الكويت العاملين في مجال التوحد من عاملين في المجال الأهلي والحكومي والمتطوعين في رابطة التوحد الخليجية والتي تأسست في الكويت عام 2002 وبدعوة من د.سميرة السعد لأهلنا وأشقائنا في دول الخليج ومن سبق وتم التعاون معهم منذ التسعينيات في تأسيس فصول وتطوير برامج المصابين بالتوحد فكانت الرابطة وليستمر التعاون حتى الآن.

وصرحت د.سميرة السعد بأن ملتقى التوحد سيكون في 21 و22 مارس القادم والذي يهدف إلى عرض تجارب دول الخليج وما ينقصها حتى الآن من خدمات أهلية وحكومية وبمشاركة من منظمة التوحد العالمية حيث يعرض المشاركون منهم الخدمات المتوافرة في دولهم كبريطانيا والدنمارك وناميبيا وغيرها. ويصاحب المؤتمر ورش تدريبية بعضها مخصص للأطباء والاخصائيين النفسيين والعاملين في مجال التشخيص والاختبارات وبعضها يفيد أولياء الأمور والعاملين في برامج التوحد والعمل مع المصاب منذ الطفولة حتى لما بعد البلوغ، كما تم تخصيص ساعات فردية للاستشارات النفسية سواء للأم أو للأسرة.

وقد تم مراسلة دول الخليج ووزراء الصحة والشؤون والتربية لمعرفة عدد المصابين المسجلين لديهم بالتوحد وعدد المراكز المتوافرة التابعة لأي من الوزارات المذكورة ولم يكن من السهل الحصول على الإجابات وهو ما سيسهل على المسؤولين التخطيط المناسب للخدمات المطلوبة وللعمر المناسب، وسيمثل كل دولة ممثل الدولة المتطوع مع ممثل من جهة حكومية لها علاقة بخدمات التوحد – وقد سبق لمركز الكويت للتوحد أن وجه الدعوة لجميع المراكز والمدارس في الدولة والمسجلة لدى هيئة الإعاقة والتي لها علاقة بالتوحد واستجاب للدعوة عدد كبير منها بفضل الله، ويصاحب الملتقى محاضرات عن الضغوط النفسية للأسر الذين يعانون من التوحد وعن التطعيمات وادعاء تأثيرها على التوحد ومحاضرات موجهة للأسر وللعاملين في مجال الفئات الخاصة والتوحد كما يشمل ورشا مسائية متخصصة.

كما سيشمل اللقاء دعوة للتعاون الخليجي والعربي والعالمي من أجل غد أفضل للتوحد، وتحت شعار نتوحد من أجل التوحد.