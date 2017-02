شارك في تقديم المادة العلمية للورشتين أحد الخبراء المتخصصين في هذا المجال من المملكة المتحدة

نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشتي عمل في مجال بناء القدرات البحثية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في الكويت خلال الفترة من 7-9 الجاري و12-14 الجاري لتطوير مهارات الباحثين الكتابية في كيفية إعداد المشاريع البحثية والأوراق العلمية.

وقد تم إعداد محتوى هاتين الورشتين لتناسب الباحثين المبتدئين (Early career researchers) على وجه الخصوص، كما لا تخلو من الفائدة لمن لديه خبرة أكثر من المشاركين في مجال البحث العلمي، بالإضافة إلى تعزيز أدوات التواصل الفعال بين الباحثين من خلال هذه الأنشطة التفاعلية.

ويأتي هذا النشاط الذي استضافته المؤسسة لمدة 3 أيام لكل ورشة ضمن منظومة من الأنشطة التي تستهلها في مطلع هذا العام انطلاقا من استراتيجية المؤسسة الجديدة للأعوام 2017-2021 والتي تهدف بشكل خاص إلى بناء القدرات البحثية، حيث استهدفت هذه الورشة التفاعلية شريحة الباحثين المبتدئين بينما ستخصص ورش أخرى مستقبلا لأصحاب الخبرة من الباحثين لصقل مهاراتهم وتحسين أدائهم في مجال النشر العلمي وإعداد المقترحات البحثية بالتعاون مع الجمعية الأميركية للتقدم العلمي American Association for the Advancement of Science.

وشارك في تقديم المادة العلمية لهذه الورشة أحد الخبراء المتخصصين في هذا المجال من المملكة المتحدة وعلى مدى 3 أيام لكل ورشة، حيث تضمنت أسس كتابة الأبحاث وكيفية إعداد الملخصات العلمية والمقترحــات البحثـيـة لتحسين وزيادة معدلات النشر العلمي.

يذكر أن المجلس الثقافي البريطاني قام بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على عمل ورش مماثلة خلال العامين الماضيين ضمن استراتيجية المجلس لتعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين المملكة المتحدة والأوساط العلمية بدول مجلس التعاون الخليجي.