في إطار سعيها الدائم لخدمة المجتمع عبر اقامة العديد من الأنشطة قامت دار العثمان وضمن فعاليات برنامج «خذ بيدي» بإقامة محاضرة علوم الرجاجيل، وقدمها أ.عبدالله العثمان مدير الدار، وذلك لطلاب المرحلة المتوسطة، حيث شارك الطلاب بحماس في الفقرات والتي كان منها أهمية الديوانية وآداب المجلس، بالإضافة لحسن الحديث والحوار، الرد والبدل، فن الاستماع، وعن القهوة وتقاليدها.

وأكد العثمان ان مثل هذه المحاضرات تساهم في تعريف الطلاب بآداب مجتمعهم وتراثهم وغرس احترام الكبير في نفوسهم من الصغر، ولتحقيق اقصى استفادة من المحاضرة وكتدريب عملي تم ترتيب زيارة للطلاب في اليوم الرسمي لديوان العثمان حيث التقى الطلاب بعميد عائلة العثمان العم نوري عبدالله العثمان، الذي أعرب عن سعادته بهذا البرنامج.