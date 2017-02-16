تلقى الباحث علي فهد دهيسان اللميع المباركة والتهاني من الأهل والأصدقاء الذين شاركوه فرحته بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في العلوم السياسية من معهد الدراسات والبحوث الآسيوية للدراسات العليا بامتياز، وذلك عن رسالته التي كانت بعنوان «دور الديبلوماسية الإيرانية في إدارة الملف النووي».

وقد استطاع اللميع الإجابة على جميع أسئلة واستفسارات اللجنة المكونة من أستاذ العلوم السياسية ووكيل كلية التجارة في جامعة السويس والإسماعيلية أ.د.سيد أبوضيف أحمد، وأستاذ العلوم السياسية وأستاذ اللغة الفارسية ووكيل معهد الدراسات والبحوث الآسيوية أ.د.أحمد محمد نادي، وخبير العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أ.د.السعيد اللاوندي.

وتناول البحث المقدم من اللميع جميع الجوانب المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني وما ارتبط به من مباحثات بين إيران والدول العظمى، ودور الديبلوماسية الإيرانية في إدارة أزمة هذا الملف وآثاره على إيران، وما أسهمت به من إخراجها من عزلتها السياسية والاقتصادية.

ألف مبروك وعقبال الدكتوراه ودعاؤنا لك بالتوفيق الدائم.