أفراح الجلاهمة الخميس 2017/2/16 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 69 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- حمدان العازمي ويوسف العازمي ومحمد الدريويش يباركون (عادل سلامة) أحمد السعدون متوسطا سالم الجلاهمة وولديه المعرسين مبارك وشاهين الجلاهمة وحمد لافيد.عبدالله الطريجي يبارك للمعرسين مبارك وشاهين الجلاهمة وعمهما جاسم الجلاهمةخال المعرسين احمد الجلاهمة ووالدهما سالم الجلاهمة وعمهما جاسم الجلاهمةعماد الرفاعي وخال المعرسين صالح الجلاهمة يباركانالمعرسان مبارك وشاهين سالم الجلاهمةعبدالله الجلاهمة ويوسف الجلاهمة وبدر الجلاهمة يهنئونمحمد الجلاهمة وإبراهيم الجلاهمة وصالح الجلاهمةالزميل محمد الجلاهمة متوسطا المعرسين مبارك وشاهين الجلاهمةطارق الجلاهمة ومنذر الجلاهمة يباركان ومباركة بالمناسبة السعيدة للمعرسين ووالدهما سالم الجلاهمةبدر الغضوري وناصر الغضوري يهنئانمساعد الخياط وبدر القيس ومحمد الدريويش وعبدالله الدريويش وفيصل العازمي وحمد الدريويشسالم الجلاهمة وأولاده مبارك وشاهين وخليفة في لقطة تذكاريةسعود الجلاهمة ومبارك الجلاهمة وخليفة الجلاهمة وشاهين الجلاهمة وتهنئة من الأصدقاءالمعرسان مبارك وشاهين الجلاهمة مع الأصدقاء في لقطة تذكاريةلقطة تذكارية للمعرسين مبارك وشاهين الجلاهمة مع عدد من الأصدقاءالمعرسان مبارك وشاهين الجلاهمة مع الأهل في لقطة للذكرىالمعرس مبارك الجلاهمة متوسطا رشيد الضرباح ومحمد الدريويش احتفل سالم محمد أحمد شاهين الجلاهمة بزفاف نجليه مبارك وشاهين وأقام بالمناسبة حفلا حضره جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.