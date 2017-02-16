«إنني في غاية الشوق للعودة إليهم لتشكيل الفرقة من جديد»

النجم الغنائي روبي وليامز يعلن عن عودته لفرقة «تيك ذات» البريطانية التي تشكلت في مدينة مانشستر سنة 1990، وحققت نجاحا كبيرا في التسعينيات ثم توقفت عن العمل في 1996 ليواصل كل فرد فيها مشواره الموسيقي كل على حدة.