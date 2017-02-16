برعاية رئيس مجلس ادارة نادي المصارف فاضل المندي، اختتمت البطولة الاولى للشطرنج، بحضور عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة الرياضية وليد الفويرس وعادل العميري امين السر في النادي الكويتي للألعاب الذهنية وعباس البلوشي مدير عام النادي وحسين عبدالسيد مسؤول الانشطة الرياضية وخلف العازمي رئيس لجنة الحكام.

وحصل اللاعب فرديناند سارزا من بنك برقان على المركز الاول، وجاء في المركز الثاني رامي ربيع خليفة من بنك الكويت الدولي، اما المركز الثالث فكان من نصيب احمد محمد الديب من بنك الخليج، كما حصلت اللاعبة شروق محمد قمبر من بنك الخليج على افضل مشاركة نسائية.

وفي الختام شكر الفويرس إدارة النادي الكويتي للألعاب الذهنية على التنظيم والتعاون مع نادي مصارف الكويت، متمنيا المزيد من التعاون في المستقبل، وتقدم بالتهنئة للفائزين مشيدا بجهود المشاركين.

وفي الختام تم تكريم الفائزين وتوزيع الكؤوس والميداليات عليهم.